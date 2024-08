- Ricerche rilevano un elevato tasso di malattie tra i lavoratori dell'assistenza all'infanzia in Essenza

Lavoratori negli asili nido in Assia spesso hanno avuto più giorni di malattia rispetto ai dipendenti di altri settori nel 2023. In media, hanno mancato il lavoro per circa 30,9 giorni, secondo una ricerca della Fondazione Bertelsmann. A confronto, il numero medio di giorni di malattia per tutti i settori era di circa 21 giorni. A livello nazionale, il numero di giorni di malattia per questo settore era di 29,6 giorni, rispetto ai 20,1 giorni complessivi. Di conseguenza, l'Assia aveva un tasso leggermente più alto della media nazionale.

Lo studio della Fondazione si è basato principalmente sui dati della compagnia assicurativa DAK, che copre il 12,2% dei dipendenti degli asili nido a livello nazionale. La Fondazione ha ottenuto anche altri dati dalle assicurazioni sanitarie che confermano questa tendenza.

Osservazione: Sovraccarico dei dipendenti

A livello nazionale, il numero di giorni di malattia dei pedagogisti è aumentato del 26% tra il 2021 e il 2023, principalmente a causa dello stress mentale. In Assia, circa il 20% delle assenze negli asili nido era dovuto a problemi di salute mentale.

"Molti asili nido si trovano in un circolo vizioso: a causa dell'aumento delle assenze, sempre più specialisti se ne vanno, aumentando ulteriormente il carico di lavoro per i dipendenti rimasti", ha spiegato Anette Stein, esperta di educazione dell'infanzia alla Fondazione Bertelsmann. "L'educazione di alta qualità dell'infanzia, dell'assistenza e dell'istruzione sta diventando sempre più difficile in molti posti". La Fondazione ha sostenuto la necessità di un finanziamento vincolato per il personale altamente qualificato per coprire tutte le assenze.

In Assia, il tasso elevato di giorni di malattia tra i lavoratori degli asili nido potrebbe essere attribuito alla alta incidenza di problemi di salute mentale, che rappresentano circa il 20% delle assenze. Interessantemente, questa tendenza di giorni di malattia aumentati nel settore dell'istruzione è anche evidente a livello nazionale, con gli educatori che hanno preso il 26% in più di giorni di malattia nel 2023 rispetto al 2021.

