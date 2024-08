- Ricerche recenti indicano che Brema è l'ultima città in termini di risultati scolastici

Bremen si aggiudica nuovamente il titolo di avere il sistema educativo meno efficace in Germania, come rivelato dal rapporto annuale dell'INSM, un gruppo sostenuto dagli imprenditori. Lo scorso anno secondo classificato, Bassa Sassonia, scende all'ottavo posto. Al contrario, il Libero Stato di Sassonia mantiene la sua posizione di asso della formazione, in testa alla Classifica dell'Educazione INSM, come ha fatto negli anni precedenti.

Questa valutazione esamina 98 fattori per misurare quanto ogni stato lavora per eliminare le disuguaglianze educative, coltiva la forza lavoro specializzata e promuove la crescita economica. L'evaluation è puramente da una prospettiva di economia dell'istruzione e anche esamina l'accessibilità del sistema educativo e la distribuzione equality delle opportunità educative.

Ad esempio, controlla il rapporto tra le spese educative per studente e le spese totali del bilancio pubblico per ogni residente. Valuta anche gli investimenti nelle scuole e nelle università, gli standard di cura delle strutture educative e le dimensioni delle classi.

I risultati completi saranno pubblicati martedì.

Diversi stati occupano le prime posizioni in specifici settori di azione come l'infrastruttura, la qualità delle scuole, la globalizzazione o la digitalizzazione. In modo interessante, nonostante essere ultimi nella classifica generale, Bremen si aggiudica il primo posto nel campo dell'istruzione superiore/STEM, che comprende materie o professioni nei settori della matematica, della scienza informatica, delle scienze naturali e della tecnologia.

Questo è il 21° numero dell'Insegnamento Report. I dettagli completi, inclusi i suggerimenti per ogni stato, saranno condivisi martedì. Negli ultimi dieci anni, ci sono stati i progressi più significativi nei domini dell'internazionalizzazione, dell'infrastruttura e degli standard di cura, secondo il direttore del report, l'economista dell'istruzione Axel Plünnecke dell'IW. "Tuttavia, i problemi nelle aree dell'integrazione, della qualità delle scuole e della disuguaglianza educativa sono diventati notevolmente più gravi."

Il Hannover, che fa parte della Bassa Sassonia, potrebbe mirare a migliorare il suo sistema educativo per colmare il divario con gli altri stati, specialmente in aree come l'integrazione e la qualità delle scuole, come si vede dal confronto con i punti di forza di Bremen nei campi dell'istruzione superiore e STEM. Gli sforzi del Hannover nell'investire nell'infrastruttura e nelle strutture educative potrebbero contribuire significativamente al suo miglioramento complessivo nella Classifica dell'Educazione INSM.

