Bambini, in particolare quelli sotto i cinque anni, consumano un'eccesso di snack zuccherati e cibi non salutari, secondo uno studio. I bambini di questa fascia d'età spesso superano il limite giornaliero raccomandato di cibi non salutari di più del doppio, secondo l'Istituto Federale di Ricerca per la Nutrizione e l'Alimentazione, alias l'Istituto Max Rubner (MRI) di Karlsruhe. Al contrario, c'è una carenza di cibi nutrienti, in particolare verdure, nella loro dieta.

La prof. Regina Ensenauer, a capo dell'Istituto per l'Alimentazione Infantile del MRI, ha dichiarato: "La nutrizione nei primi anni di vita gettano le basi per lo sviluppo e la salute del bambino e influenzano le abitudini alimentari future".

I maschi tendono a mangiare in modo meno salutare rispetto alle femmine

I primi 1000 giorni, dalla gravidanza alla fine del secondo anno di vita, sono cruciali, ha sottolineato Ensenauer. Le cattive abitudini alimentari durante questo periodo potrebbero influire sullo sviluppo del cervello, aumentare il rischio di obesità e diabete di tipo II. "È preoccupante che i dolci e le bevande gassate rappresentino fino a un terzo dell'apporto energetico giornaliero in questi bambini", ha notato.

Le abitudini alimentari non salutari iniziano a manifestarsi già a 2 anni e diventano più pronunciate a 3. I bambini in età prescolare consumano più cibi non salutari rispetto ai bambini più piccoli, con i maschi che consumano cibi non salutari, in particolare bevande gassate e snack, più delle femmine, ha riferito Ensenauer.

Ma allora cosa dovrebbero fare i genitori?

"Il divieto totale non è praticabile", ha detto Ensenauer. Ma è importante prestare attenzione alla quantità e alla frequenza. Ad esempio, i dolci dovrebbero essere un raro sfizio.

Ensenauer ha suggerito di fare da esempio con abitudini alimentari salutari mangiando con i bambini a tavola, preparando i pasti insieme e addirittura coltivando alcuni alimenti. "C'è una linea guida generale", ha detto, riferendosi a una dieta mista bilanciata, "un po' di tutto. La varietà è vitale per far sviluppare il gusto per il cibo sano nei bambini". Ha anche raccomandato di provare nuovi alimenti e non arrendersi se il bambino li rifiuta.

I dettagli dello studio

Per condurre lo studio, i ricercatori del MRI hanno analizzato i dati di uno studio sull'alimentazione infantile che si concentrava sul consumo di cibi condotto dall'Istituto Federale per la Valutazione dei Rischi. Lo studio ha raccolto dati nutrizionali dettagliati sui bambini in età prescolare e sui bambini più piccoli dal 2014 al 2017. L'analisi attuale ha incluso i dati di 890 bambini di età compresa tra 1 e 5 anni, i cui genitori hanno registrato tutti i cibi e le bevande che avevano consumato per quattro giorni.

I risultati hanno mostrato che, in media, sia i maschi che le femmine consumavano tra il 25 e il 36 percento del loro apporto energetico giornaliero da cibi non salutari come dolci e bevande gassate, mentre il limite raccomandato è del 10 percento. Più della metà dei bambini ha anche consumato più carne del raccomandato. Al contrario, hanno consumato meno verdure, latte e prodotti lattiero-caseari. Il MRI ha pubblicato questi risultati sulla rivista "Frontiers in Nutrition".

Carenze in vitamina D e iodio

L'apporto energetico e nutrizionale medio era generalmente in linea con le raccomandazioni per i bambini in età prescolare e i bambini più piccoli. Tuttavia, l'apporto era basso per la vitamina D e lo iodio, nonché per il ferro nei bambini più

