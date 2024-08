Ricercatori propongono di trasformare la Luna in una nave salvavita

La biodiversità della Terra sta diminuendo drammaticamente. Se non verranno adottate misure, alcune specie animali e vegetali potrebbero scomparire per sempre. I ricercatori hanno proposto una soluzione innovativa per garantire la sopravvivenza delle specie: trasformare la Luna in un'arca. Questo concetto rivoluzionario è stato presentato in uno studio pubblicato sulla rivista "BioScience".

Il metodo suggerito per preservare il materiale genetico o le cellule degli organismi viventi è la criopreservazione. Congelando, il materiale organico degli esseri viventi può entrare in uno stato di animazione sospesa per centinaia di anni. Se certe specie animali e vegetali dovessero estinguersi in futuro, il loro revival sarebbe semplice come aprire la camera fredda.

Vulnerabili a conflitti e calamità naturali

La criopreservazione si è dimostrata sempre più efficace, ma c'è un inconveniente: sono necessarie temperature di almeno -196 gradi Celsius per funzionare. Il mantenimento di questa temperatura richiede una fonte di energia costante. Purtroppo, molte delle collezioni congelate del mondo sono conservate nei centri urbani, rendendole suscettibili a eventi imprevisti come disastri naturali e conflitti. Se il raffreddamento viene interrotto, i campioni muoiono.

Nessun luogo sulla Terra è abbastanza freddo per mantenere i campioni senza intervento umano. Tuttavia, c'è un posto che lo è: la Luna. In determinate aree intorno al Polo Sud della Luna, le temperature rimangono sotto i -225 gradi Celsius. Questo è sufficientemente freddo per un archiviazione stabile e a lungo termine.

Pertanto, i ricercatori propongono un deposito biomateriale lunare per proteggere le specie terrestri ad alto rischio e preservare la diversità biologica. Inoltre, potrebbe promuovere la ricerca spaziale e aiutare aterraformare i pianeti alieni.

Trasportare i campioni sulla Luna è una sfida legata alla logistica del trasporto dei biomateriali in aree a temperature di azoto liquido. Tuttavia, questo è realizzabile poiché i rover e gli esseri umani sono previsti per visitare la Luna nel prossimo futuro.

Protetti dal regolite lunare

Un ostacolo è la radiazione lunare, che può distruggere i campioni biologici. Fortunatamente, il materiale sciolto sulla superficie lunare, il regolite, potrebbe agire come uno scudo contro la radiazione. Se i campioni hanno circa un metro di regolite che li circonda, la maggior parte della radiazione cosmica e solare verrà bloccata.

