- Ricerca per esaminare i tassi di mortalità durante la crisi pandemica

Un equipaggio dell'Università Medica di Hannover (MHH) si appresta a indagare gli aspetti scientifici del supporto alle persone che si avvicinano alla morte durante la pandemia di COVID-19. Stanno cercando individui che hanno perso un caro tra marzo 2020 e gennaio 2023 e sono disposti a condividere le loro storie. Il compito di stare accanto ai propri cari o amici in fin di vita è stato particolarmente difficile durante l'era COVID-19 a causa delle limitazioni delle visite in ospedale e dei timori di contagio.

Secondo gli annunci dell'MHH, queste limitazioni e i timori di contagio hanno ostacolato l'assistenza nella fase finale della vita. Molti cari e amici non sono stati in grado di dire un adeguato addio e i desiderati riti funebri sono risultati impossibili.

I ricercatori intendono condurre un'intervista di circa 60 minuti e compilare un breve questionario. In caso di necessità, verrà fornito un interprete per la discussione. Si tratta di un'iniziativa congiunta dell'Istituto di Medicina Generale e Cure Palliative dell'MHH, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Palliativa del Centro Medico Universitario di Göttingen.

I ricercatori dell'Università Medica di Hannover (MHH) hanno sottolineato l'importanza di integrare misure di salute e sicurezza nel loro studio, tenendo conto delle sfide incontrate nell'assistenza alla fine della vita a causa delle restrizioni COVID-19. Per garantire una partecipazione inclusiva, forniranno interpreti in caso di necessità, promuovendo un ambiente sicuro per tutti i partecipanti.

Leggi anche: