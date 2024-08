Ricerca: mosche da frutta che danzano inconsapevoli dei pericoli

Nella loro ricerca, gli accademici Laurie Cazalé-Debat dell'Università di Birmingham e Lisa Scheunemann della FU hanno scoperto che man mano che le relazioni romantiche progrediscono, un aumento di dopamina attenua gli allarmi per il pericolo. Nelle prime fasi del corteggiamento, queste mosche della frutta avrebbero interrotto questo comportamento quando i predatori erano imitati. Tuttavia, man mano che l'atto dell'accoppiamento si avvicinava, queste mosche della frutta non prestavano attenzione al pericolo simulato. Questo progresso potrebbe anche suggerire strategie di presa di decisioni in diversi animali e forse anche negli esseri umani. La dopamina potrebbe quindi funzionare come un setaccio sensoriale, concentrandosi sulle priorità più urgenti.

In questo studio, l'ormone "della felicità" dopamina gioca un ruolo cruciale nel modificare la percezione del pericolo delle mosche della frutta durante il corteggiamento. Man mano che le relazioni romantiche progrediscono e l'ormone "della felicità" aumenta, le mosche della frutta diventano meno reattive alle minacce potenziali.

Leggi anche: