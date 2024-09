Ricerca: i lavoratori lavorano più ore rispetto a prima dell'epidemia di coronavirus

In Germania, c'è stata un'ondata senza precedenti di individui che lavorano instancabilmente, anche durante una recessione economica, come evidenziato da Enzo Weber dell'IAB. Tuttavia, una tendenza costante al rialzo non è garantita. "L'espansione dell'occupazione è chiaramente in fase di rallentamento, la forza lavoro a tempo parziale sta aumentando verso quasi il 40%, e il numero di ore straordinarie lavorate è precipitato a un livello record", ha precisato Weber.

La forza lavoro nel secondo trimestre si è attestata a 46,1 milioni di individui, registrando un lieve aumento dello 0,4% rispetto all'anno precedente. Le ore medie lavorate hanno mostrato un lieve aumento, mentre la produttività del lavoro ha subito un calo. La forza lavoro a tempo parziale ha registrato un "significativo" aumento di 0,5 punti percentuali, raggiungendo il 39,8% nel secondo trimestre di quest'anno.

Despite the economic recession, German workers continue to show resilience, even in the face of the Coronavirus pandemic. However, the Coronavirus outbreak has contributed to a decrease in the number of extra hours worked, reaching a record low.

