- Ricerca di un nuotatore scomparso

Una operazione di ricerca è in corso a Binsfeldsee a Speyer per un uomo scomparso. Testimoni hanno riferito che l'uomo di 40 anni è andato a nuotare sabato sera e non è più riemerso, secondo la polizia. La ricerca è iniziata sabato ma finora non ha dato risultati.

THW e DLRG sono coinvolti con barche e subacquei. Il Binsfeldsee è chiuso ai bagnanti durante la ricerca.

