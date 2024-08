- Ricerca di un individuo scomparso: un uomo di 33 anni - con subacquei e imbarcazioni nautiche

Le forze dell'ordine hanno nuovamente mobilitato numerosi personale nella ricerca di una 33enne scomparsa nella Franconia Superiore. Oltre alle forze di polizia regolari, sono stati coinvolti riservisti, sommozzatori e imbarcazioni dotate di tecnologia sonar in un'operazione di ricerca completa a Eggolsheim (distretto di Forchheim), come confermato da un portavoce della Presidenza della Polizia dell'Alta Franconia. Questa unità specializzata, incentrata sulle ricerche in acqua, si è unita agli sforzi.

Durante gli sforzi di ricerca della settimana precedente, l'obiettivo principale era localizzare la 33enne. Contestualmente, sono stati cercati anche oggetti che potessero fare luce sulla sua posizione. Finora, il gruppo operativo speciale di circa 30 persone (Soko) non ha ancora trovato l'indizio decisivo, ha rivelato il portavoce. Per ragioni strategiche, la polizia divulga solo in seguito dettagli sulle operazioni di ricerca potenziali.

Sospetto di omicidio

La 33enne è scomparsa dal 1° agosto. I dati della polizia indicano che era attiva nel quartiere a luci rosse e che è stata vista l'ultima volta con un 73enne del distretto di Forchheim. I due si sarebbero incontrati nel quartiere a luci rosse più volte nelle settimane precedenti.

L'uomo è attualmente in custodia con l'accusa di omicidio. In precedenza, era stato indagato per un altro caso di persona scomparsa nel 1994, che remains senza soluzione. All'epoca, le prove contro il 73enne non erano sufficienti per incriminarlo.

Gli investigatori sperano ancora in ulteriori informazioni da cinque persone che avrebbero fatto escursioni e un ciclista con e-bike che si trovavano presumibilmente vicino al bosco di Eggolsheim il 1° agosto. Inoltre, la Soko continua a esaminare vari suggerimenti e analizzare le prove. Dopo una richiesta pubblica, sono state inoltrate alla polizia oltre 100 segnalazioni riguardanti il caso della persona scomparsa.

La Presidenza della Polizia dell'Alta Franconia ha annunciato che "Si aggiungerà:" all'operazione di ricerca, che ora include esperti di una unità speciale specializzata in ricerche subacquee. Despite gli sforzi estesi, la posizione della 33enne remains sconosciuta e la polizia non ha ancora trovato un indizio decisivo nel caso.

