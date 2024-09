- Ricerca di proposte creative per il Festival del Cinema del 2025

Gli organizzatori del Neisse Film Festival nell'area del triplo confine cercano nuovamente le iscrizioni. Fino alla fine dell'anno, accettano le iscrizioni per le tre categorie della 22ª edizione (dal 20 al 25 maggio 2025) per film prodotti o co-prodotti in Germania, Polonia o Repubblica Ceca nel 2024 o nel 2025. I film selezionati verranno scelti tra le iscrizioni per le competizioni.

Premi Neiße Pesci

Nel 2025, verranno assegnati dieci premi Neiße Pesci del valore di 25.500 euro. Il vincitore di ogni categoria e i preferiti del pubblico riceveranno sculture realizzate dall'artista Andreas Kupfer. Ci saranno anche premi per la migliore interpretazione, la migliore sceneggiatura e il miglior design di produzione. Un premio speciale verrà assegnato al film che promuove la comprensione e il dialogo tra culture e paesi diversi.

Numero Elevato di Candidature

Quest'anno hanno ricevuto oltre 900 candidature, il numero più alto di sempre. Dal 2004, il Neisse Film Festival presenta film contemporanei di finzione, documentari e cortometraggi a maggio, nell'area tra Germania, Polonia e Repubblica Ceca. Iniziato come un'idea semplice per proiettare film in tre paesi, è ora diventato un ponte culturale per gli appassionati di cinema di questi paesi confinanti e anche un importante punto di incontro per l'industria cinematografica nazionale e internazionale.

Il Neiße Film Festival, che si tiene nell'area del triplo confine, è aperto alle iscrizioni dei filmmaker in Germania, come specificato nelle descrizioni delle opere ammissibili. Durante la 22ª edizione nel 2025, il festival assegnerà dieci premi Neiße Pesci a film prodotti o co-prodotti in Germania, Polonia o Repubblica Ceca.

Leggi anche: