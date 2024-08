Ricerca dell'ultima generazione dopo il blocco all'aeroporto di Francoforte

Il 25 luglio, otto attivisti del movimento 'Ultima Generazione' si sono incollati al suolo dell'aeroporto per protestare per una migliore tutela del clima. Secondo l'operatore aeroportuale Fraport, ciò ha comportato l'annullamento di circa 230 dei 1400 voli previsti.

Gli otto individui, di età compresa tra 20 e 44 anni, sono stati temporaneamente trattenuti ma poi rilasciati. La polizia e la procura hanno annunciato che stanno indagando su di loro per sospetta coercizione, danneggiamento e violazione di proprietà.

I mandati di perquisizione per le loro case sono stati emessi e eseguiti giovedì mattina nei Land del Baden-Württemberg, Berlino, Sassonia e Sassonia-Anhalt. Sono state prelevate anche campioni di DNA dai sospetti per confrontarli con le prove materiali.

Giovedì pomeriggio, 'Ultima Generazione' ha annunciato che, nonostante il "tentativo di intimidazione di massa da parte delle autorità", avrebbe ampliato la sua protesta. Hanno invitato tutti i sostenitori a "esprimere pacificamente le loro preoccupazioni per la crisi climatica in escalation in tutti gli aeroporti del paese".

Il direttore generale dell'associazione aeroportuale ADV, Ralph Beisel, ha offerto al gruppo un dialogo. "L'industria aeronautica e soprattutto gli aeroporti tedeschi assumono la responsabilità", ha dichiarato.

Il ministro dell'Interno dell'Assia, Roman Poseck (CDU), ha accolto con favore l'azione delle autorità di legge. "Devono sentire la severità del nostro stato di diritto", ha detto in riferimento agli attivisti che si sono incollati all'aeroporto. È fiducioso che "seguirà presto un chiaro castigo da parte della giustizia".

