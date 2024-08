Ricerca della causa dell'incidente aereo in Brasile, 61 morti

L'agenzia brasiliana per le indagini sugli incidenti aerei, Cenipa, sta indagando sulla causa dell'incidente. L'aeromobile del costruttore congiunto franco-italiano ATR stava viaggiando da Cascavel, nello stato meridionale del Paraná, all'aeroporto internazionale di Guarulhos vicino a São Paulo.

Secondo la compagnia aerea Voepass, a bordo dell'aeromobile sfortunato c'erano 57 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. L'incidente è avvenuto intorno alle 13:25 ora locale (18:25 CEST) a Vinhedo, un comune di 76.000 persone a circa 80 chilometri a nord-ovest di São Paulo.

I residenti di Vinhedo sono rimasti scioccati. Il camionista Martins Barbosa stava lavorando quando l'incidente è avvenuto a circa 150 metri dalla sua casa: "Ho pensato che potesse cadere sulla mia casa con mio figlio dentro", ha detto il 49enne. In seguito ha scoperto che la sua famiglia stava bene. Per fortuna, non ci sono state altre vittime nella zona residenziale.

"È stato terrificante, abbiamo visto l'aereo girare e schiantarsi. Dio ci ha salvati, è caduto solo un po' lontano dalla mia casa. Non riesco a smettere di tremare", ha detto Edna Barbosa alla stazione televisiva SBT.

La vicina Nathalie Cicari ha raccontato a CNN Brasil: "Stavo mangiando quando ho sentito un forte rumore molto vicino, come un drone ma molto più forte". È corsa sul balcone e ha visto l'aereo che girava. "Ho solo fatto in tempo a chinarmi e pregare come fanno nei film, poi ho sentito il grande schianto dell'incidente". I media locali hanno mostrato video di fumo nero che saliva dal sito dell'incidente nella zona residenziale. Cicari non è rimasta ferita ma ha dovuto evacuare la sua casa piena di fumo.

Guilherme Derrite dell'agenzia di sicurezza dello stato di São Paulo ha detto ai giornalisti sul luogo dell'incidente che la scatola nera dell'aereo era stata trovata e sembrava integra.

L'aeromobile a due motori a elica turbo è decollato "senza alcun limite di volo, completamente operativo con tutti gli equipaggiamenti", ha assicurato la compagnia aerea. L'aeronautica ha detto che il contatto con l'aeromobile è stato improvvisamente perso, senza chiamata di soccorso.

I pompieri, gli agenti di polizia e la polizia militare erano sul luogo dell'incidente. L'identificazione dei corpi è iniziata e continuerà per tutta la notte, ha detto il governatore dello stato di São Paulo, Tarcisio de Freitas.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva l'ha definito un "incidente tragico" e ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale. Il sindaco di Cascavel, Leonardo Paranhos, l'ha definito una "tragedia per tutti noi" e ha offerto il sostegno delle autorità alle famiglie delle vittime.

La compagnia aerea ha detto di stare lavorando con le autorità per determinare la causa dell'incidente e fornirà pieno supporto alle famiglie delle vittime.

L'aeromobile sfortunato era in servizio dal aprile 2010, secondo il sito planespotters.net. Prima dello schianto di venerdì, Cenipa aveva registrato 108 incidenti aerei in Brasile quest'anno, con 49 morti.

In gennaio 2023, un altro ATR-72 operato da Yeti Airlines in Nepal è precipitato, uccidendo tutti i 72 a bordo. Le autorità hanno attribuito l'incidente all'errore del pilota.

