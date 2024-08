- Ricerca aerea fallita dopo l'esplosione del bancomat.

Ignoti hanno distrutto in modo esplosivo un bancomat (ATM) nella lobby di una filiale Sparkasse a Lindenfels, nel distretto di Bergstraße, intorno a mezzanotte. Gli occupanti dell'appartamento soprastante, apparentemente illesi, sono stati segnalati dalle autorità. Il bancomat e la lobby hanno subito danni strutturali significativi, come dichiarato da un rappresentante della polizia. Tuttavia, non è prevista alcuna imminente crollo strutturale, secondo i dati disponibili.

I sospetti sono fuggiti dalla scena in due veicoli. Non è ancora chiaro se siano riusciti a portarsi via del denaro. Le forze dell'ordine hanno condotto una ricerca aerea per i responsabili, ma i loro sforzi non hanno dato risultati. I veicoli della fuga avevano targhe false.

Le indagini hanno rivelato che il bancomat distrutto era un distributore di contanti automatico. La sostituzione del distributore di contanti automatico danneggiato e dei distributori di contanti regolari nella filiale Sparkasse è ora una priorità per il team di manutenzione della banca.

Leggi anche: