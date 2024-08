- Ricco individuo Lynch trovato morto su uno yacht di lusso sommerso

Dopo tre giorni di ricerche, è stato confermato: il noto magnate britannico Mike Lynch, 59 anni, e sua figlia di 18 anni hanno perso la vita durante una veleggiata al largo della costa siciliana, in Italia. I loro corpi senza vita sono stati recuperati dallo yacht affondato. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso per trovare la figlia. Tragicamente, questo incidente ha causato la morte di sette persone, tra cui due amici stretti di Lynch, che erano anche i suoi compagni di vela. Lynch stava festeggiando la sua vittoria in tribunale con una crociera in barca a vela.

I dettagli dell'incidente sono ancora incerti. Si sospetta che l'equipaggio e gli ospiti a bordo dello "Bayesian" siano stati colti di sorpresa da una tempesta improvvisa vicino al porto di Porticello, vicino a Palermo. Lo yacht, lungo circa 56 metri, si trovava a soli 0,5 miglia nautiche (circa 900 metri) dalla costa. Si ipotizza che lo yacht sia stato travolto da un'ondata enorme, causando il suo affondamento rapido in meno di 60 secondi. Alcune speculazioni suggeriscono un boccaporto aperto o un tavolato centrale non regolato come possibili cause.

Conosciuto come il "Bill Gates britannico" in patria, Lynch è il fondatore della società di software Autonomy, che ha venduto a Hewlett-Packard per la cifra record di 11 miliardi di dollari nel 2011 (circa 9,9 miliardi di euro al cambio attuale). Questa operazione è passata alla storia come uno dei più grandi disastri dell'acquisizione nella storia di Silicon Valley.

Verdetto del tribunale

Lynch, insieme al suo ex responsabile finanziario Steve Chamberlain, era accusato di aver ingannato la società americana riguardo alla situazione finanziaria della loro azienda. Tuttavia, una giuria ha assolto entrambi gli individui. Ironia della sorte, Chamberlain è recentemente morto in un incidente stradale mentre correva.

L'isola mediterranea di Sicilia è stata teatro dell'incidente in cui lo yacht che trasportava Mike Lynch e sua figlia ha incontrato la tragedia. Nonostante l'incidente sia avvenuto vicino a Palermo, è possibile che stessero pianificando di navigare verso un'isola mediterranea tranquilla per la loro celebrazione.

Leggi anche: