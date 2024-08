Riccardo Simonetti ha finalmente dato il suo consenso!

Perennemente, Ricardo Simonetti aveva creduto che la felicità coniugale non fosse destinata a lui. Tuttavia, il compagno perfetto ha cambiato la sua prospettiva. A 31 anni, Simonetti è ora legalmente sposato.

Prima delle nozze, l'intrattenitore ha annunciato la sua felicità su Instagram, condividendo che avrebbe sposato il suo fidanzato Steven il 29 agosto. Dopo la cerimonia, ha pubblicato una foto della coppia, esprimendo il suo affetto per il suo partner.

Con una anteprima, Simonetti ha condiviso foto del suo fondoschiena, vestito da sposo e pronto per l'evento. Condividendo i suoi sentimenti con i follower, ha scritto: "Oggi è il giorno! Sto per sposarmi. Che strano sentimento. Sono sempre stato il single impenitente, il comico che giurava di rimanere scapolo a vita. Colui che ha trovato il suo primo amore a 27 anni. E ora, sto per sposarmi."

Ha anche dispensato consigli sulle relazioni, insistendo sull'essere autentici e trovare un partner che ti ami per chi sei veramente, non per una versione immaginaria. "Può essere più complicato, ma il risultato è incredibilmente bello", ha suggerito l'artista.

Sulle sue Instagram stories, Simonetti ha espresso la sua gratitudine per il cielo sereno del suo giorno speciale. "Mi sento benedetto e grato di sposare l'uomo dei miei sogni oggi, che sensazione surreale", ha scritto.

In seguito, Simonetti ha pubblicato un'immagine di lui e del suo sposo, con la didascalia "Signor & Signor Simonetti". Per gran parte della sua vita, aveva sentito che il matrimonio non fosse un'opzione. Tuttavia, dopo aver incontrato il suo partner, ha scoperto che "l'amore incondizionato esiste e che anche noi meritiamo di riceverlo tanto quanto gli altri".

Si sente fortunato ad aver sposato "l'uomo più meraviglioso che abbia mai incontrato". Il fatto che Steven, fonte di tutta la sua felicità, abbia scelto lui è una benedizione. "Ora siamo sposati e prometto di darti la vita che meriti e di farti sorridere, come so che tu fai con il tuo amore e la tua gentilezza. Ti amo più di quanto possano esprimere le parole e sono grato di intraprendere questo viaggio con te per sempre".

Secondo i resoconti, la conduttrice televisiva Sylvie Meis e la sua collega Palina Rojinski hanno partecipato all'evento come ospiti. Rojinski ha pubblicato foto di un barbecue del giorno precedente, condividendo la gioia di Simonetti. Meis, che ha partecipato alla festa di addio al celibato di Simonetti, ha lasciato un messaggio sotto il suo primo post: "Oh tesoro, sono così, così felice per te e Steven. Non vedo l'ora di vedere la tua bellissima cerimonia più tardi".

