- Riccardo Simonetti decide di condividere i dettagli del suo matrimonio con il pubblico.

Artista Riccardo Simonetti (31) si è recentemente sposato, come indicato in un post sul suo account Instagram. "Oggi ho avuto la fortuna di sposare la persona più straordinaria che abbia mai incontrato nella mia vita", recitava il post di Instagram, firmato a Palma, la capitale dell'isola Baleare di Maiorca. Proseguiva: "Steven, illumini ogni spazio in cui entri, facendo innamorare chiunque ti incontri, e hai scelto me come tuo sposo? Che onore!"

Per gran parte della sua vita, Simonetti pensava che il matrimonio non fosse un'opzione per lui, "perché non sono cresciuto circondato da molte coppie gay", si leggeva nel post in inglese. Questo è cambiato quando ha incontrato Steven e ha capito che l'amore incondizionato esiste e che le persone come loro lo meritano tanto quanto chiunque altro.

Simonetti ha dichiarato pubblicamente la sua proposta lo scorso novembre. È attivamente impegnato nella promozione della diversità sessuale. Su Instagram, ha più di 500.000 follower.

Dopo aver condiviso il suo romantico annuncio di matrimonio, Simonetti ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto, dicendo: "Sono grato per tutti i messaggi di auguri sul mio Instagram". Nonostante i dubbi iniziali sul matrimonio a causa della sua educazione, Simonetti ha trovato l'amore con Steven e ha capito: "Il mio amore per le serie televisive è diventato insignificante rispetto al mio amore per Steven".

