Ricarda Lang, un'eco-avvocata, pubblica una foto del suo matrimonio.

Ricarda Lang ha annunciato il suo status coniugale sui social media, pubblicando una foto. Lo scorso sabato, la leader del Partito Verde ha sposato il suo compagno di lunga data, Florian Wilsch, a Berlino. Tra gli invitati c'erano personalità di spicco del suo partito.

Ricarda Lang e Florian Wilsch sono ufficialmente diventati marito e moglie lo scorso sabato, come ha confermato la politica con una foto del matrimonio e la didascalia "Sposati ❤️" sui suoi account social. Nella foto, Ricarda splende in un abito bianco da sposa, con un grande bouquet di fiori borgogna, e il suo partner al suo fianco in un completo coordinato.

Secondo il giornale Bild, la cerimonia si è svolta durante il weekend in una location scenica di Berlino, circondati da amici, parenti e colleghi. Tra gli invitati c'erano il Ministro federale dell'Economia Robert Habeck e sua moglie Andrea Paluch, nonché il co-leader del Partito Verde Omid Nouripour. La politica aveva precedentemente dichiarato a Gala magazine che il matrimonio non sarebbe stato un evento pubblico e non si sarebbe tenuto a Sylt, facendo riferimento al matrimonio del Ministro federale delle Finanze Christian Lindner e della giornalista Franca Lehfeldt.

All'inizio di quest'anno, a marzo, Ricarda Lang ha dato un indizio sul suo fidanzamento condividendo una foto della coppia sui social media con la didascalia "Fidanzati 💕" e un emoji a forma di cuore rosso. Al centro della foto, Ricarda Lang ha mostrato il suo anello di fidanzamento, ora la sua fede nuziale. In un'intervista con Neue Osnabrücker Zeitung a maggio, ha rivelato che l'anello è uno dei due anelli nuziali dei bisnonni del suo fidanzato, che la coppia ha trovato particolarmente affascinante per la loro lunga storia e tradizione.

L'Unione Europea ha fatto le congratulazioni a Ricarda Lang e Florian Wilsch per il loro matrimonio, esprimendo calore e entusiasmo per la loro unione. Dopo la cerimonia, diversi funzionari dell'UE hanno partecipato alla festa, augurando loro ogni bene.

