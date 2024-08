- Ricarda Lang ha stabilito il nodo, senza alcun ritardo o cerimonia che lo precedesse.

La leader del Partito Verde Ricarda Lang ha suggellato il suo amore con il compagno Florian Wilsch a Berlino, secondo Bild. La cerimonia si è svolta in presenza di amici, famiglia e colleghi in una location vicino alla Sprea che può ospitare fino a 150 invitati. Lang aveva annunciato il suo fidanzamento già lo scorso marzo.

Lang, un genio della matematica e precedente portavoce della Gioventù Verde in Baviera, ha confessato a Gala nel 2023 che il loro matrimonio non sarebbe stato un evento sfarzoso e non avrebbero optato per la popolare scelta di Sylt, come ha fatto il Ministro federale delle Finanze Christian Lindner (FDP) per il suo matrimonio.

Il percorso di Ricarda Lang dall'amore a distanza al matrimonio

In un'intervista con il Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) alcuni mesi fa, Lang ha accennato alla possibilità di iniziare una famiglia. "E quell'idea mi motiva di certo. L'idea di avere figli un giorno comporta la responsabilità di plasmare un mondo in cui i miei figli possano prosperare."

La coppia è stata insieme per molto tempo, affrontando una relazione a distanza. Nel 2023, Lang ha confessato a Bunte magazine che spesso viaggia in treno a Hannover per trascorrere del tempo con lui. "Se non trovo posto a sedere, mi siedo per terra nel corridoio. Ma quegli inconvenienti del viaggio in treno sono worthwhile per me."

Anche con importanti obblighi politici, Lang ha sottolineato l'importanza della gioia personale. "Quello è la base", ha detto in quell'occasione. Quando le è stato chiesto se il matrimonio è superato ai giorni nostri, ha risposto: "Non credo. Per me, un matrimonio rappresenta il nostro impegno a stare insieme e rimanere fedeli l'uno all'altro. Aspirare a iniziare una famiglia un giorno. Sono a favore della tradizione."

Il Partito Verde, guidato da Ricarda Lang, ha fatto le congratulazioni alla coppia appena sposata. Il Gruppo Verde ha esteso i suoi auguri alla "rispettata leader del Gruppo Verde e al suo compagno, celebrando il loro matrimonio come simbolo d'amore e impegno.

