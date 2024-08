Ricarda Lang, capo del Partito Verde, ha firmato un matrimonio.

La leader del Partito Verde Ricarda Lang ha suggellato il suo amore con il partner Florian Wilsch in una cerimonia privata, lontano dagli occhi del pubblico e di Sylt. Secondo quanto riferito dai media, sono stati circondati dai loro cari e dai loro sostenitori durante il loro giorno speciale.

Secondo il quotidiano "Bild", i festeggiamenti nuziali si sono svolti a Berlino, come confermato dall'agenzia di stampa dpa. Lang aveva reso pubblica la sua fidanzamento con Wilsch nel marzo 2023.

Come riferito dal "Bild", il leader del Partito Verde e il matematico e ex portavoce della Gioventù Verde della Baviera hanno celebrato il loro matrimonio circondati da amici, famiglia e colleghi. La cerimonia si è svolta in una location che può ospitare fino a 150 invitati vicino alla Sprea. Lang aveva dichiarato a "Gala" nel 2023 che avrebbero evitato uno spettacolo pubblico e non si sarebbero sposati a Sylt, come il Ministro federale delle Finanze Christian Lindner e Franca Lehfeldt.

Lang aveva dichiarato in un'intervista al "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ) alcuni mesi prima che desiderava avere una famiglia. "Il pensiero di avere un giorno i miei figli è un motore per me. Voglio contribuire a un mondo in cui i miei figli possono crescere felici", aveva detto.

La coppia è stata insieme per molto tempo e ha affrontato una relazione a distanza. Nel 2023, Lang ha dichiarato alla rivista "Bunte" che faceva frequenti viaggi a Hannover per stare con Wilsch. "Anche se non trovo un posto a sedere, mi siederò per terra nel corridoio. L'inconveniente del viaggio vale la pena", aveva detto.

Lang ha sottolineato l'importanza della felicità personale nonostante le sue responsabilità politiche. "Quello è la base", aveva detto. Quando le è stato chiesto se il matrimonio fosse superato nel mondo odierno, la 30enne aveva risposto: "Non credo. Il matrimonio è per me un simbolo che vogliamo restare insieme e essere fedeli l'uno all'altro. È un passo verso la creazione di una famiglia un giorno. Sono tradizionale e felice così".

La celebrazione del matrimonio della coppia è stata piena di amici, famiglia e colleghi, rendendola un evento piacevole e significativo. L'intrattenimento alla reception, che si è svolta vicino alla Sprea, includeva musica dal vivo e balli, aggiungendo all'atmosfera festosa.

