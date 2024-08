Ribelione estremista nel Regno Unito: la Corte costituzionale non vede alcuna richiesta di violenza in Germania

**A seguito dei disordini di estrema destra nel Regno Unito, l'Ufficio Federale per la Protezione della Costituzione non vede al momento richiami alla violenza da parte degli estremisti in Germania. "Siamo in strettissimo contatto con i nostri colleghi nel Regno Unito", ha dichiarato Silke Willems, Vicepresidente dell'Ufficio, lunedì a Colonia. "Stiamo anche monitorando gli scambi in internet e sui social media riguardo a questo."

La valutazione attuale è che gli scontri nel Regno Unito siano stati "applauditi e approvati" dalla scena di estrema destra locale, ha detto Willems. Tuttavia, non sono state ancora rilevate chiamate per far degenerare la situazione in Germania. "Questa è la buona notizia del momento", ha detto Willems.

I disordini di estrema destra nelle città inglesi hanno tenuto il Regno Unito con il fiato sospeso per giorni. Il fattore scatenante è stato un omicidio a Southport, vicino a Liverpool, in cui sono morte tre bambine di scuola primaria e altre sono rimaste ferite. Ciò ha portato ad attacchi contro le forze dell'ordine, alloggi per richiedenti asilo, moschee e negozi. Sono stati schierati migliaia di agenti di polizia, molti dei quali sono rimasti feriti.

La celebrazione dell'estrema destra dei disordini nel Regno Unito potrebbe potenzialmente ispirare azioni simili, ma al momento non sono state osservate simili retoriche o piani per i disordini all'interno dei circoli estremisti tedeschi. Nonostante le intense discussioni online e sui social media riguardo ai disordini nel Regno Unito, non ci sono state indicazioni di intenzioni di disordini in Germania.

Leggi anche: