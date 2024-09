Riassunto della WNBA: classifica dei playoff finalizzata mentre la stagione regolare storica si avvicina alla conclusione

La campagna 2024 ha registrato un'impennata straordinaria, battendo i precedenti record e introducendo una delle classi di rookie più chiacchierate della storia della lega - e non abbiamo ancora raggiunto i playoff.

Otto delle 12 squadre WNBA si qualificano per i playoff, indipendentemente dalla posizione in conferenza.

La stagione regolare si è conclusa di giovedì sera con tutte le squadre in azione. Mentre alcune squadre conoscevano la loro posizione nei playoff, alcune posizioni erano ancora incerte nell'ultimo giorno, generando numerose storyline.

Diana Taurasi si rivolge ai tifosi del Mercury dopo ciò che potrebbe essere il suo ultimo incontro stagionale regolare

Anche se il Phoenix Mercury ha perso contro le Seattle Storm 89-70 di giovedì, gli eventi successivi hanno attirato molta attenzione.

Diana Taurasi, ampiamente considerata una delle migliori giocatrici di basket femminile di tutti i tempi, ha parlato ai tifosi di Phoenix sul campo dopo ciò che potrebbe essere il suo ultimo incontro stagionale regolare.

Scelta per prima nel 2004 dal Mercury, Taurasi, a 42 anni, ha trascorso la sua intera carriera WNBA con il Mercury. Una ex MVP, tre volte campione WNBA, sei volte campione EuroLeague, sei volte medaglia d'oro olimpica, 11 volte All-Star WNBA e leader di tutti i tempi nella classifica dei punti, il suo futuro da giocatrice è oggetto di speculazioni.

Mentre le voci rimangono non confermate, Taurasi ha pronunciato un discorso commovente per i suoi cari tifosi di casa.

"Non c'è un punto di partenza, ma c'è sempre un punto di arrivo", ha dichiarato. "Sembra lo stesso posto, che, come sapete, quando sono arrivata nel 2004, ho sentito che avrei passato qui molto tempo. Ho avuto la sensazione che questo fosse casa in un modo strano e misterioso.

"Voglio ringraziare ogni singolo allenatore, ogni singolo giocatore, ogni singolo persona che ha indossato una maglia WNBA perché ci vuole un villaggio e la nostra lega è fatta per sostenersi a vicenda. In cambio, possiamo vedere il posto in cui siamo ora - 28 anni dopo - per coloro che hanno giocato prima, la lega è dove è ora e siamo grati a voi e siamo grati alla prossima generazione.

"Se è l'ultima volta, si è sentita come la prima", ha aggiunto.

Taurasi avrà almeno un'altra occasione per esibirsi di fronte al pubblico di casa, poiché il settimo classificato Mercury affronterà il secondo classificato Minnesota Lynx in una serie al meglio di tre nei playoff del primo turno.

Un record di pubblico assiste all'ultima partita stagionale regolare di Caitlin Clark

I record di affluenza e visualizzazioni sono stati battuti per tutta la stagione, fino alla fine della stagione regolare.

20.711 spettatori hanno riempito il Capital One Arena a Washington DC mentre le Mystics hanno battuto le Indiana Fever 92-91, stabilendo il nuovo record di affluenza per una partita WNBA.

Dopo aver battuto il record di assist stagionali in precedenza nel mese, la rookie Caitlin Clark è entrata in campo needing solo otto tiri da tre punti per raggiungere il record stagionale di 128 stabilito da Sabrina Ionescu nel 2023.

Anche se Clark non ha raggiunto il traguardo di Ionescu nella partita, ha segnato due tiri da tre punti per portare il suo totale a 122, superando Taurasi al secondo posto.

Il ritorno ai playoff delle Indiana Fever dopo un'assenza di sei anni ha segnato un'impressionante rinascita per la squadra. Partendo 3-10, la franchigia è risalita al pareggio e ha assicurato un posto nei playoff dopo la pausa olimpica.

"Sono solo orgogliosa del loro progresso, della loro resilienza", ha detto l'allenatrice delle Fever Christie Sides dopo la partita. "Hanno lavorato sodo, sono migliorati. Non avevamo il tempo inizialmente, ma hanno continuato a migliorare man mano che la stagione procedeva.

"Si meritano di giocare nei playoff".

Washington è entrata in campo come nona classificata, sapendo di dover vincere per mantenere le speranze di playoff, ma un drammatico recupero è arrivato troppo tardi, poiché le Atlanta Dream hanno preso in mano il destino dei playoff.

Sika Koné ha guidato con 20 punti e quattro altre giocatrici delle Mystics hanno segnato in doppia cifra nella vittoria cruciale, ma un posto nei playoff non era previsto, poiché le Dream hanno assicurato l'ottava posizione.

Tina Charles fa la storia mentre le Dream si assicurano l'ultimo posto nei playoff

Atlanta ha superato le Mystics per l'ottavo posto con una vittoria per 78-67 contro le New York Liberty, con Tina Charles che ha stabilito un nuovo record WNBA nel processo.

Charles, ex MVP e otto volte All-Star, ha catturato il suo terzo rimbalzo nella partita nel primo quarto, diventando la migliore rimbalzista di tutti i tempi nella WNBA con 4.007 rimbalzi, superando Sylvia Fowles nel processo.

La sua prestazione record è arrivata al momento giusto per Atlanta, che aveva bisogno di un boost prima dell'incontro in trasferta contro le Liberty. Con Atlanta all'ottavo posto ma ancora a un solo gioco dalle Mystics, solo una vittoria avrebbe garantito un posto nei playoff.

Secondo Charles, però, il risultato non era mai in dubbio.

"Siamo venute qui con le valigie fatte", ha detto la 35enne dopo la partita. "Sapevamo di dover fare il nostro lavoro. Per noi, onestamente, i playoff erano iniziati forse una settimana fa solo perché eravamo in questa situazione".

Charles ha concluso la partita con 10 punti e 10 rimbalzi, registrando il suo 194° double-double in carriera, il massimo di qualsiasi giocatore nella storia della lega. Precedentemente, questo record era detenuto da Fowles.

L'incontro tra Atlanta e New York ha rappresentato un assaggio dei playoff. Le Dream si scontreranno con le prime classificate Liberty nel primo turno dei playoff.

Prima della partita di giovedì, le Liberty avevano già assicurato il primo posto. Rimane da vedere come si comporteranno contro una squadra Dream carica quando le poste in gioco sono alte.

Coppie di playoff WNBA complete

Primo turno: incontri al meglio delle tre partite.

Fuori @ Casa (Gara 1)

N. 8 Atlanta Dream @ N. 1 New York Liberty

N. 7 Phoenix Mercury @ N. 2 Minnesota Lynx

N. 6 Indiana Fever @ N. 3 Connecticut Sun

N. 5 Seattle Storm @ N. 4 Las Vegas Aces

Nel contesto della WNBA, Diana Taurasi ha espresso gratitudine verso i suoi compagni di squadra e sostenitori, riconoscendo la crescita della lega e il suo possibile ruolo nella sua storia. Il suo discorso emotivo è seguito a una potenziale ultima partita di stagione regolare per lei.

Di recente, Caitlin Clark ha stabilito un nuovo record come seconda miglior realizzatrice di tiri da tre punti in una singola stagione della WNBA, superando il precedente record di Diana Taurasi.

