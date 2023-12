Riapertura in dubbio perché la Cina si ritira dall'ospitare la Coppa d'Asia AFC 2023

Il torneo quadriennale, a cui partecipano 24 squadre del continente, avrebbe dovuto svolgersi in 10 città cinesi nei mesi di giugno e luglio del prossimo anno.

"L'AFC riconosce le circostanze eccezionali causate dalla pandemia Covid-19, che hanno portato alla rinuncia da parte della Cina dei diritti di ospitalità", ha dichiarato sabato la confederazione, aggiungendo che la decisione è stata "difficile ma necessaria".

L'approccio cinese alla Covid - che prevede frontiere in gran parte chiuse, blocchi improvvisi, test di massa e quarantena - è apparso incompatibile con la possibilità di ospitare un evento sportivo su larga scala con migliaia di visitatori stranieri.

Confermando la sua decisione di ritirarsi sabato, il comitato organizzatore della Coppa d'Asia cinese ha dichiarato che le difficoltà del Covid significavano che "in questo momento non può impegnarsi a organizzare la Coppa d'Asia del prossimo anno con un modello completamente aperto".

Il torneo avrebbe dovuto presentare un nuovo stadio di calcio a Shanghai, la città che è l'epicentro dell'epidemia in corso nel Paese e che è stata chiusa per sette settimane. Per tutto il mese di aprile, i residenti bloccati a casa nella capitale finanziaria hanno riferito di non poter accedere a cibo, medicine o altre forniture essenziali.

Negli ultimi giorni, sui social media sono emerse lamentele per il fatto che gli operatori della comunità sono entrati con la forza nelle case delle persone senza permesso e hanno danneggiato i loro effetti personali durante la disinfezione. Un video virale mostrava residenti che litigavano con agenti di polizia che cercavano di portarli via dalle loro case; non è chiaro in base a quale politica i residenti venissero portati via con la forza, o dove venissero mandati.

Secondo i calcoli della CNN, almeno 31 città cinesi sono ora in isolamento totale o parziale, con un impatto su 182 milioni di persone.

Il ritiro della Cina ha un'ulteriore valenza, dato che le autorità hanno speso anni - e decine di milioni di dollari - per cercare di potenziare il proprio programma di calcio. Questo è diventato una priorità nazionale dopo l'imbarazzo del 2002 - l'unica volta che la Cina si è qualificata per la Coppa del Mondo FIFA, ma dove la squadra non è riuscita a segnare nemmeno un gol.

Nel 2016, la Cina ha presentato un piano per trasformare il Paese in una "centrale calcistica" globale, con obiettivi ambiziosi tra cui la creazione di 20.000 scuole di calcio e 70.000 campi.

L'AFC ha dichiarato che la nuova sede del torneo sarà rivelata a tempo debito.

