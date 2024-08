- Riapertura di una residenza di mattoni rossi ristrutturata: Nuovamente acqua da contenitori

Chiusura d'emergenza della Rotwandhaus Sopra il Lago di Spitzingsee nel Distretto di Miesbach Dopo Due e Mezzo Mesi

La Rotwandhaus, situata sopra il lago di Spitzingsee nel distretto di Miesbach, ha riaperto dopo una sospensione di due mesi e mezzo a causa della scoperta di germi. "La siccità è finita", ha dichiarato la struttura sul loro sito web. Il dipartimento della salute di Miesbach ha sollevato il lockdown, reso possibile grazie a un approvvigionamento idrico temporaneo tramite contenitori, ha rivelato Anselm Engelmayer, il tesoriere della sezione DAV responsabile della capanna, in risposta a una richiesta.

Sabato, per la prima volta, gli ospiti hanno potuto trascorrere la notte. Il primo gruppo era composto da circa una dozzina di escursionisti, principalmente in una domenica piovosa. Si prevede che il numero di ospiti aumenterà a 20 o 25, ha detto Engelmayer. "Stiamo procedendo con cautela. Dobbiamo assicurarci che l'approvvigionamento idrico sia sufficiente". La capanna ha circa 80 posti letto.

Approvvigionamento Idrico tramite Contenitori – Soluzione Temporanea

Le docce rimangono chiuse a causa della scarsità d'acqua. L'approvvigionamento idrico tramite contenitori è una soluzione temporanea e non è ecocompatibile, ha fatto notare Engelmayer. I camion devono attraversare una strada forestale di circa 700 metri, spesso utilizzata da escursionisti e ciclisti di montagna, per raggiungere la capanna situata a circa 1700 metri.

La casa del club alpino è stata costretta a chiudere le operazioni in passato poiché il servizio di soccorso in montagna ha dovuto assistere 21 visitatori a causa di gravi disturbi gastrointestinali – sette dei quali sono stati ricoverati in ospedale. All'inizio si sospettava che i contagiati fossero probabilmente stati infettati da batteri coli e il norovirus è stato trovato in alcuni. In seguito sono stati rilevati rotavirus nell'acqua potabile. Tuttavia, non sono state attribuite malattie a questo virus; non è stato rilevato in nessuno dei soggetti interessati, ha detto Engelmayer.

Rotavirus nella Sorgente

Secondo le conoscenze attuali, i rotavirus provengono dalla sorgente situata circa 150 metri sotto la capanna, che normalmente fornisce acqua alla casa. L'approvvigionamento idrico tramite la sorgente dovrebbe essere protetto dai germi attraverso ulteriori misure, come filtri meccanici e irradiazione UV. "Stiamo migliorando il trattamento dell'acqua. Stiamo lavorando a pieno ritmo", ha detto Engelmayer. Tuttavia, la durata di questo processo è incerta. La fonte dei virus rimane sconosciuta.

Fino a 1000 visitatori al giorno visitano la capanna sotto la vetta della Rotwand nelle giornate di sole. Durante l'estate, è anche una meta popolare per i ciclisti e gli scalatori che partono da lì verso i Ruchenköpfe. In inverno, l'area relativamente sicura dalla neve attira gli escursionisti con numerous tour options.

La struttura incoraggia gli ospiti a visitare in giornate di sole, come la domenica, per godersi al meglio il loro soggiorno. Nonostante la soluzione temporanea di approvvigionamento idrico, la capanna pianifica di aumentare gradualmente il numero di ospiti, partendo da circa 20 o 25.

