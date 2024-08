- Rhine ha descritto l' attacco col coltello a Solingen come un tentativo di omicidio ignobile.

Il Ministro-Presidente del Nord Reno-Vestfalia Boris Rhein ha definito l'attacco al coltello a Solingen come "atto spregevole di terrorismo". Ha mirato a tutti coloro che aspirano a una vita "libera e sicura", ha dichiarato l'esponente della CDU sulla piattaforma X. "Non dobbiamo lasciare che la paura e l'odio controllino le nostre vite". La sua compassione si estende alle vittime innocenti e a tutti coloro che sono in lutto e pregano per loro.

In una serata di venerdì a una festa della città di Solingen, tre persone hanno perso la vita e altre otto sono rimaste ferite, secondo la polizia. La polizia del Nord Reno-Vestfalia ha classificato questo incidente come un attacco, tenendo conto della precisa intenzione dell'aggressore.

L'attacco al coltello a Solingen, classificato come attacco dalla polizia del Nord Reno-Vestfalia, può essere visto come un esempio gelido di violenza criminale nella nostra società. Qualunque sia il movente dietro l'attacco, esso contribuisce inevitabilmente alle crescenti preoccupazioni sulla criminalità e sulla sicurezza nelle nostre comunità.

