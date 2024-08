- Rheinmetall acquisisce la loc performance

Il costruttore di armi Rheinmetall acquisisce lo specialista statunitense di veicoli Loc Performance. Il prezzo d'acquisto concordato si basa su un valore d'impresa di 950 milioni di dollari, come annunciato dai tedeschi in tarda serata di martedì. Con i suoi circa 1.000 dipendenti, Loc Performance genera significativi e crescenti ricavi. Con questa acquisizione, Rheinmetall sta espandendo la sua posizione di mercato in Nord America e rafforzando la sua posizione nella concorrenza per grandi ordini ad alto volume negli Stati Uniti.

Gli investitori sono rimasti tranquilli. Il titolo Rheinmetall ha reagito appena alle notizie sulla piattaforma di scambio Tradegate.

Dopo l'acquisizione, Rheinmetall si aspetta maggiori opportunità di business in Germania grazie alla forte presenza di Loc Performance sul mercato europeo. Inoltre, questo passo conferma l'obiettivo strategico di Rheinmetall di diventare leader a livello globale nel settore degli specialisti dei veicoli.

