RFK Junior chiede alla Corte Suprema di mantenere la sua inclusione nella lista elettorale di New York, ignorando l'approvazione di Trump.

In un appello disperato, Kennedy ha sostenuto che i cittadini di New York che hanno firmato le petizioni a suo favore hanno il diritto costituzionale di vederlo sulla scheda elettorale e votare per lui, indipendentemente dalle sue attività di campagna.

A agosto, Kennedy ha interrotto la sua corsa alla presidenza e ha sostenuto Trump, promettendo di ritirare il suo nome dalla scheda elettorale in alcuni stati cruciali, ma incoraggiando i sostenitori negli stati tradizionalmente dominati dai repubblicani o dai democratici a votare per lui.

Tuttavia, da quando si è ritirato dalla corsa, Kennedy è stato più risoluto nell'incoraggiare i suoi sostenitori a votare per Trump, indipendentemente dalla loro posizione, mentre ritirava anche il suo nome dalla scheda elettorale in alcuni stati profondamente conservatori.

"Molti mi chiedono, indipendentemente dal fatto che io sia in uno stato rosso, blu o oscillante, dovrei ancora votare per me?", ha scritto Kennedy in una recente email di raccolta fondi. "La mia risposta è semplice. Indipendentemente dal luogo in cui vivete, vi incoraggio a votare per Donald Trump. La ragione è semplice - è l'unico modo per farmi arrivare a Washington DC e raggiungere l'obiettivo che ha ispirato la mia campagna".

Il ritiro di Kennedy dalla scheda elettorale del New York è stato causato dall'uso di un indirizzo errato sulla sua petizione di nomina, secondo le autorità elettorali. I suoi tentativi di contestare questa decisione nei tribunali inferiori, compreso il 2° Circuito della Corte d'Appello degli Stati Uniti, sono stati respinti.

Questo è il secondo appello d'emergenza riguardante l'accesso alla scheda elettorale presidenziale nelle ultime settimane, che evidenzia l'influenza dei candidati terzi e indipendenti nelle elezioni ravvicinate. Lo scorso venerdì, la Corte Suprema ha respinto la richiesta d'emergenza del Partito Verde di garantire la presenza del candidato presidenziale Jill Stein sulla scheda elettorale nello stato chiave del Nevada.

La petizione di Kennedy è stata presentata alla Giustizia Sonia Sotomayor, che gestisce gli appelli d'emergenza del 2° Circuito. Sotomayor ha richiesto una risposta dalle autorità elettorali dello stato di New York entro il mercoledì pomeriggio.

La decisione di Kennedy di sostenere Trump in politica, nonostante il ritiro del suo nome da alcune schede elettorali, incoraggia i suoi sostenitori a votare per il candidato repubblicano. Indipendentemente dalle affiliazioni politiche dei loro stati, Kennedy incoraggia i suoi sostenitori ad allinearsi con la campagna di Trump per promuovere le loro convinzioni e obiettivi condivisi.

