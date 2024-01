RFK Jr. si qualifica per il primo voto presidenziale nello Utah

Lo Utah è il primo Stato in cui la campagna di Kennedy ha depositato con successo il suo nome sulla scheda elettorale e nelle ultime settimane è stato al centro dell'attenzione della campagna, che sta mettendo a punto la sua strategia per portare Kennedy sulla scheda elettorale in tutti i 50 Stati e a Washington. L'audace obiettivo della campagna è in linea con l'ottimismo con cui Kennedy può entrare nella storia come l'unico candidato presidenziale indipendente a vincere un'elezione dalla fondazione dei partiti democratico e repubblicano.

Kennedy ha ringraziato lo staff e i volontari della campagna poco dopo aver depositato la sua petizione al Campidoglio dello Stato dello Utah, a Salt Lake City, per aver contribuito alla raccolta delle 1.000 firme necessarie ai candidati indipendenti per ottenere l'accesso al voto nello Stato. L'ufficio del cancelliere della contea di Salt Lake ha verificato le firme della campagna la scorsa settimana.

"Ho molti legami con questo Stato, amo questo Stato e sono molto, molto grato per il ruolo che questi volontari e la gente dello Stato hanno svolto in questo processo elettorale", ha detto Kennedy.

Kennedy ha anche ringraziato il tenente governatore dello Utah Deidre Henderson, a cui la campagna ha fatto causa il mese scorso per estendere la finestra di deposito oltre la scadenza originale dell'8 gennaio. Alla fine lo Stato ha accettato di spostare la scadenza a marzo, ma Kennedy ha elogiato i volontari che hanno raccolto le firme per aver rispettato la scadenza originale dello Stato.

"Questi volontari sono usciti e hanno battuto il tempo in ogni caso", ha detto Kennedy. "Le hanno raccolte in tempo, e le hanno raccolte in un periodo molto, molto breve, con neve, nevischio e maltempo".

"Hanno fatto un lavoro spettacolare per portare la nostra campagna al voto in questo Stato", ha aggiunto.

Kennedy ha dichiarato che i recenti sondaggi - tra cui uno della Quinnipiac University pubblicato il mese scorso che mostrava come Kennedy ricevesse il 22% dei consensi in un'ipotetica corsa a tre con il Presidente Joe Biden e l'ex Presidente Donald Trump, il leader repubblicano - lo mettono a distanza di sicurezza dalla conquista della Casa Bianca. Nello stesso sondaggio, Biden ha ricevuto il 38% dei consensi e Trump il 36%.

"Siamo molto, molto fiduciosi che questo accadrà", ha detto Kennedy.

Kennedy ha lamentato gli ostacoli alla candidatura per i candidati indipendenti in vari Stati, indicando le disposizioni specifiche per l'accesso al voto in West Virginia e Massachusetts e le grandi soglie per la raccolta delle firme in Stati come California, New York e Texas, che secondo lui sono "deliberatamente onerose" per impedire ai candidati indipendenti di essere ammessi al voto.

"Alcuni Stati hanno regole che sono - si tratta di negoziare questo labirinto di queste regole arcane che abbiamo ora in ogni Stato e che sono tutte progettate per sopprimere il dissenso, per assicurarsi che non ci siano opzioni per gli americani al di fuori dei principali partiti politici", ha detto Kennedy.

La campagna ha creato un'operazione sostanziale per mantenere organizzate le restanti 50 iniziative di accesso al voto tra le varie scadenze, i requisiti per le firme e altri prerequisiti necessari per la presentazione.

"Siamo pronti ad affrontare qualsiasi cosa", ha dichiarato Stefanie Spear, portavoce di Kennedy. "Abbiamo le squadre sul campo, i volontari, i team legali, i circolatori pagati, i sostenitori e la strategia pronti a portare a termine il lavoro".

"Uno è andato, ne mancano 50", ha aggiunto.

Spear ha detto che nei prossimi Stati la campagna sta già lavorando per ottenere l'accesso alle urne in una manciata di altri Stati e ha suggerito che la campagna potrebbe ottenere l'accesso in Arizona o in Missouri, pur riconoscendo gli sforzi in corso in Maryland e Nevada.

Nel corso del suo intervento, Kennedy ha accusato i funzionari statali di tre Stati - Maine, New Hampshire e North Dakota - di essersi rifiutati di inviare alla campagna le petizioni elettorali, suggerendo che i funzionari di quegli Stati potrebbero dimostrare pregiudizi nei confronti dei candidati dei partiti maggiori, ma ha affermato che la sua campagna supererà qualsiasi disguido con i funzionari di quegli Stati.

"Si tratta di ostacoli, ma nessuno di essi è insormontabile. Saremo presenti sulle schede elettorali in 50 Stati e nel Distretto di Columbia", ha dichiarato Kennedy.

Quando gli è stato chiesto di parlare dell'accesso al voto nel Maine, lo stesso Stato in cui Trump è stato bloccato dal segretario di Stato, che ha affermato che Trump ha violato la clausola del 14° emendamento sugli insurrezionisti, Kennedy ha criticato i funzionari del Maine e del Colorado per aver cercato di rimuovere Trump dalle schede elettorali dei loro Stati.

"Abbiamo una democrazia in questo Paese. Non abbiamo una repubblica delle banane, almeno non dovremmo averla. La gente dovrebbe poter votare per chi vuole", ha detto Kennedy.

"Voglio battere il Presidente Trump, ma voglio batterlo lealmente in un'elezione in cui tutti possano votare per chi vogliono", ha aggiunto.

