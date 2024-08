RFK Jr. interrompe la sua campagna presidenziale.

"In fondo, non credo più di avere possibilità di vincere attraverso le elezioni, dati questo continuo soppressione e manipolazione dei media da parte di chi detiene il potere. Non posso, in tutta onestà, continuare a far lavorare il mio staff e i miei sostenitori per ore interminabili, o aspettarmi ulteriori finanziamenti quando non posso garantire un percorso genuino per la Casa Bianca," ha espresso lui.

In un documento legale presentato in Pennsylvania, il candidato ha annunciato il ritiro della sfida legale mirata all'accesso alle urne nello stato, "come conseguenza del sostegno odierno."

Stando al documento, "Robert F. Kennedy Jr. e Nicole Shanahan, in qualità di candidati 'Noi il Popolo' alla presidenza e alla vicepresidenza degli Stati Uniti, a seguito del sostegno odierno di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, ritirano la loro opposizione alla petizione di Alexander Reber e Janneken Smucker."

Paul Rossi, l'avvocato responsabile del documento, ha rivelato a CNN che c'era stato un malinteso e lo stavano correggendo presentando un documento rivisto.

"Stiamo presentando un avviso rivisto in Pennsylvania," ha confermato Rossi.

In una dichiarazione, Stefanie Spear, portavoce della campagna di Kennedy, ha chiarito che Kennedy non aveva sostenuto Trump.

"Il signor Kennedy non ha sostenuto il presidente Trump. Il documento è stato preparato da un avvocato senza la conoscenza o la revisione di Kennedy," ha dichiarato Spear.

Il consigliere della campagna di Kennedy, Del Bigtree, ha ammesso di non essere a conoscenza della situazione, dicendo: "Sono sorpreso di vedere questo."

Trump è previsto per tenere un comizio in Arizona venerdì, con indizi sulla presenza di un "ospite speciale".

Questa storia è in evoluzione e seguiranno aggiornamenti.

Despite the filing's implications, Paul Rossi, Kennedy's attorney, stated that there was a misunderstanding, and they were correcting it by submitting a revised document. Regardless of the confusion, politics in the upcoming elections are expected to remain complex and contentious.

Leggi anche: