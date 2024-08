RFK Jr. ha contattato la campagna di Harris per un ruolo amministrativo in cambio dell'approvazione

L'approccio della squadra di Kennedy si è verificato la scorsa settimana e non si è materializzata alcuna riunione tra i due candidati, ha detto un funzionario della campagna di Kennedy a CNN.

Il tentativo di incontrarsi è avvenuto diverse settimane dopo che Kennedy e l'ex presidente Donald Trump si sono incontrati di persona durante la Convenzione nazionale repubblicana a Milwaukee, dove i due hanno discusso di un possibile ruolo per Kennedy in una potenziale amministrazione Trump in cambio di un endorsement.

Il personale della campagna di Kennedy ha anche tentato di contattare intermediari per Ron Klain, ex capo di gabinetto della Casa Bianca del presidente Joe Biden, ma questi tentativi sono stati infruttuosi, ha detto il funzionario della campagna di Kennedy.

Mentre Kennedy continua a fare progressi nell'accesso alle urne, nell'organizzazione di eventi della campagna e nelle apparizioni sui media, il funzionario della campagna ha detto a CNN che rimane aperto alla possibilità di ritirarsi dalla corsa se crede di poter servire il paese in altro modo.

La portavoce della campagna di Kennedy, Stefanie Spear, ha dichiarato in una dichiarazione a CNN che Kennedy "è disposto a incontrarsi con i leader di entrambi i partiti per discutere la possibilità di un governo unito".

CNN ha contattato la campagna di Harris per un commento.

Il Washington Post ha riportato per primo il tentativo di contatto.

I democratici hanno fortemente contrastato la campagna di Kennedy sin dall'inizio dell'anno attraverso spot pubblicitari che lo definiscono un "spoiler" e mettono in evidenza i suoi legami con il megadonatore repubblicano Timothy Mellon, che ha contribuito a un gruppo esterno che sostiene Kennedy e a un gruppo separato che sostiene Trump. Il Comitato nazionale democratico e un PAC gestito da alleati democratici hanno presentato obiezioni all'accesso alle urne di Kennedy in diversi stati.

"Nessuno ha intenzione di trattare con un candidato di estrema destra finanziato da MAGA che ha cercato un lavoro con Donald Trump in cambio di un endorsement", ha detto mercoledì il portavoce del DNC, Matt Corridoni, in una dichiarazione a CNN.

La campagna di Kennedy sta attivamente esplorando possibilità nel campo della politica, come dimostrano i loro tentativi di incontrarsi con i leader di entrambi i partiti e discutere l'idea di un governo unito. despite these efforts, the DNC has firmly opposed Kennedy's campaign, labeling him as a "spoiler" and combatting his ballot access in various states.

Leggi anche: