RFK Jr. contempla un annuncio nazionale mentre riflette sul ritiro e il sostegno alla campagna presidenziale di Trump

Il team ha annunciato che Kennedy si rivolgerà alla nazione venerdì mattina, senza fornire dettagli specifici sull'argomento del suo discorso. CNN ha richiesto ulteriori informazioni al team.

Il discorso di Kennedy è previsto poco dopo che la sua candidata alla vicepresidenza, Nicole Shanahan, ha suggerito durante un podcast di martedì che stanno valutando la possibilità di allearsi con Trump per contrastare la potenziale vittoria elettorale della vicepresidente Harris.

Trump sta pianificando di organizzare un comizio in Arizona venerdì sera.

Il discorso di Kennedy venerdì mattina potrebbe affrontare questioni politiche, alla luce delle indiscrezioni di Nicole Shanahan su una possibile collaborazione con Trump. Nonostante il comizio di Trump in Arizona venerdì sera, remains unclear if he and Kennedy will discuss politics during their engagements.

Leggi anche: