RFK Jr. abbandona la sua sfida per ottenere l'accesso al voto in Pennsylvania a causa dell'appoggio di oggi di Trump.

Secondo la dichiarazione, Robert F. Kennedy Jr. e Nicole Shanahan, candidati per la presidenza e la vicepresidenza degli Stati Uniti con la sigla "We The People", hanno ritirato la loro opposizione alla petizione di Alexander Reber e Janneken Smucker, dopo l'endorsement di Trump per il ruolo presidenziale. Questa notizia è stata annunciata in un documento ufficiale.

Il documento precede un evento in Arizona previsto per venerdì, dove Kennedy è atteso per abbandonare la sua corsa alla presidenza. Trump, a sua volta, ha in programma un comizio in Arizona venerdì, con accenni a una "sorpresa" che lo raggiungerà.

Le notizie sono in continua evoluzione e verranno aggiornate.

La decisione di Kennedy di abbandonare la sua corsa alla presidenza e seguire l'endorsement di Trump ha spostato l'attenzione dei suoi sforzi politici, come dimostrato dalla sua partecipazione prevista al comizio di Trump venerdì. Nonostante questo cambiamento, il ticket "We The People", con Kennedy come candidato presidenziale e Shanahan come vicepresidente, continua a partecipare ai processi politici, come dimostrato dal loro ritiro dell'opposizione alla petizione di Reber e Smucker.

