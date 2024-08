- Reus sul cambio USA: non voleva rimanere in Bundesliga

Marco Reus trova non solo una carriera di successo nel calcio, ma anche uno stile di vita confortevole nella sua nuova casa con i Los Angeles Galaxy. "Vivere qui non è affatto male. Anche questo è stato un fattore importante per cui ho potuto immaginare questo trasferimento rapidamente", ha detto il calciatore offensivo di 35 anni a Sky TV. Il club della Major League Soccer ha annunciato giovedì che Reus ha firmato un contratto fino alla fine della stagione 2026. Sarà presentato a Los Angeles più tardi oggi.

Reus non aveva intenzione di restare in Bundesliga o in Europa

Il calciatore della nazionale in passato non ha ricevuto un nuovo contratto dal Borussia Dortmund dopo dodici anni. Pertanto, ha potuto trasferirsi negli Stati Uniti senza costi di trasferimento. "Per me era chiaro che non volevo restare in Bundesliga. E l'Europa non era un'opzione per me, perché volevo fare qualcosa di completamente diverso alla fine della mia carriera", ha detto Reus. Ha voluto l'opportunità di essere percepito altrove, di continuare la sua istruzione e di vedere un orizzonte diverso. "Il contatto con i LA Galaxy è arrivato molto presto e i colloqui sono andati molto bene fin dall'inizio", ha spiegato il suo trasferimento in California.

Tuttavia, sentirà la mancanza della Bundesliga e soprattutto dello stadio di Dortmund, ha ammesso Reus. "Giocare davanti a 80.000 spettatori... è qualcosa che non dimenticherai mai. Non c'è uno stadio al mondo così rumoroso. Non c'è uno stadio che attiri così tante persone", ha detto il due volte Calciatore tedesco dell'anno. Nella Bundesliga, ha sempre avuto il sostegno dei tifosi, anche quando giocava in trasferta.

Nella sua decisione di lasciare il Borussia Dortmund, Marco Reus ha scelto di perseguire la sua carriera in un nuovo paese, gli Stati Uniti d'America.

