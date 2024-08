Reul propone di revocare i privilegi di guida di individui condannati per omicidi con coltello.

La violenza legata ai coltelli nel Nord Reno-Westfalia ha registrato un significativo aumento - le autorità hanno notato circa il 40% in più di casi nel 2023. Il Ministro dell'Interno Reul sta cercando di invertire questa tendenza. Per ottenere risultati immediati, il politico della CDU si sta concentrando sul ritiro delle patenti di guida dei recidivi di coltelli.

Reul ha discusso questa strategia durante i colloqui per contrastare i crimini in aumento con i coltelli. Ha sottolineato: "C'è il problema della idoneità morale". Gli individui con un passato criminale dovrebbero essere segnalati alle autorità del traffico con l'obiettivo di revocare o negare la patente di guida, secondo l'ufficio di Reul. "Il cambiamento efficace può essere portato avanti anche attraverso metodi indiretti", ha aggiunto Reul. Le autorità potrebbero quindi esaminare se un offensore è idoneo ai privilegi di guida o meno.

Reul ha proposto un pacchetto di misure per combattere la violenza con i coltelli, che le agenzie di legge e ordine locali possono utilizzare. Simultaneamente, Reul ha pubblicato un'analisi dei dati sui crimini con i coltelli nel NRW. "L'analisi mostra che la violenza con i coltelli è diffusa tra i giovani e la popolazione maschile", ha notato il ministro. Gli incidenti di violenza pubblica con i coltelli sono aumentati in modo allarmante del 42,6% a 3.536 casi nel 2023 nel NRW.

La maggior parte degli offensori, pari al 55%, erano cittadini tedeschi, mentre il 45% non aveva un passaporto tedesco. "Sono allarmato dalla rappresentanza sproporzionata di cittadini non tedeschi tra i sospetti", ha dichiarato Reul. Ha anche menzionato un collegamento tra il portare armi e la percezione di mascolinità, che è dannosa per la società.

Le proposte del 'Coalizione del semaforo' per un piano d'azione rapido

Reul ha anche suggerito di potenziare l'impegno della polizia con i giovani rifugiati da società segnate dalla violenza, educandoli alle norme sociali contro il possesso pubblico di coltelli a causa del diritto esclusivo dello stato di utilizzare la forza.

Dopo l'attacco con il coltello a Solingen, il governo federale ha promesso misure per contrastare incidenti simili. La 'Coalizione del semaforo' pianifica di presentare un piano d'azione rapido, secondo il portavoce del governo Steffen Hebestreit. "Le discussioni con il governo sono in corso dal sabato e siamo attualmente nella fase di editing finale", ha condiviso Hebestreit. Si aspetta una risoluzione rapida.

Tuttavia, Hebestreit non ha rivelato i dettagli del contenuto. Inoltre, la 'Coalizione del semaforo' si consulterà con i partiti dell'opposizione e gli stati federali sulle conseguenze dell'attacco sospetto di islamismo. La data esatta per il primo incontro del gruppo di lavoro stabilito dal Cancelliere federale Olaf Scholz rimane indeterminata, ha menzionato Hebestreit. Le discussioni ruoteranno intorno all'espulsione dei richiedenti asilo respinti, alla lotta contro il terrorismo islamico e al controllo delle armi.

