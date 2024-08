Reul propone di revocare i privilegi di guida agli individui responsabili di attacchi mortali con coltello.

L'aumento della violenza da coltello nella Renania Settentrionale-Vestfalia ha registrato un significativo aumento, con circa il 40% in più di incidenti segnalati dalle autorità nel 2023. In risposta, il Ministro dell'Interno Reul ha dichiarato guerra a questa tendenza. Per attuare rapidamente i cambiamenti, Reul intende concentrarsi sulle patenti di guida dei criminali violenti. Reul ha spiegato, facendo riferimento ai colpevoli di violenza con coltelli, "C'è l'aspetto dell'idoneità del carattere". Gli individui con un passato di coinvolgimento criminale dovrebbero essere segnalati alle autorità del traffico con l'obiettivo di revocare o negare la patente di guida, secondo l'ufficio di Reul. Il ministro ha continuato, "Si può ottenere un effetto anche attraverso la porta posteriore". Le autorità del traffico potrebbero quindi valutare se un criminale è idoneo per la patente di guida o meno.

Il Ministro Reul ha presentato una gamma di misure per contrastare la violenza da coltello, che le autorità di polizia locali possono utilizzare come guida. Simultaneamente, Reul ha fornito un'analisi statistica dei reati con coltelli in NRW, affermando "L'analisi rivela che la violenza da coltello è prevalentemente giovane e maschile". La violenza pubblica con coltelli è aumentata del 42,6% a 3.536 casi nel 2023 in NRW.

La maggior parte dei colpevoli, pari al 55%, sono cittadini tedeschi, mentre il 45% non ha un passaporto tedesco. Preoccupato dalla sovrarappresentazione dei non cittadini, Reul ha commentato "È preoccupante che, considerato la quota di stranieri della popolazione, quelli senza cittadinanza tedesca siano rappresentati in modo sproporzionato". Reul ha aggiunto che il porto di coltelli può essere legato al machismo, che confligge con le norme sociali.

Reul ha suggerito una risposta più decisa della polizia nei confronti dei giovani rifugiati provenienti da società violente. Devono capire che portare coltelli in pubblico è inutile e indesiderato in Germania a causa del monopolio statale sulla violenza.

Dopo l'attacco con il coltello a Solingen, il governo federale ha anche delineato i piani per prevenire futuri incidenti. La coalizione del semaforo prevede di presentare un pacchetto di misure "presto", come ha dichiarato il portavoce del governo Steffen Hebestreit. Sono in corso i colloqui all'interno del governo e i risultati sono attesi "molto presto". Ci saranno anche discussioni tra la coalizione del semaforo, l'Unione dell'opposizione e gli stati federali sulle conseguenze dell'attacco sospetto di is

