- Reul: l'intelligenza artificiale è più efficace nella lotta al crimine

L'intelligenza artificiale (AI) deve, secondo il ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia Herbert Reul (CDU), essere utilizzata ancora di più nella lotta al crimine in futuro. In casi di abuso sui minori, situazioni di sommossa o smascheramento di strutture terroristiche, l'AI può fare un contributo significativo nell'analisi di grandi quantità di dati, ha dichiarato Reul a Mettmann.

"Se non utilizziamo l'AI, allora saremo dei complete perdenti. È tanto certo quanto l'Amen in chiesa." Tuttavia, è necessario promuovere la maggiore accettazione delle moderne soluzioni tecnologiche nella società: "Il nostro compito è quello di garantire che le persone siano più aperte ad esso."

Il software di traduzione aiuta in caso di necessità

Reul, insieme al presidente della giunta Hendrik Wüst (CDU), ha visitato il centro di controllo dei vigili del fuoco a Mettmann per vedere come l'AI viene utilizzata nei servizi di emergenza. Secondo la cancelleria di Stato di Düsseldorf, Mettmann è stato il primo di diversi centri distrettuali in NRW ad utilizzare il software di traduzione per gestire le chiamate di emergenza in lingue straniere. Questo strumento digitale traduce sia le parole del chiamante che quelle dei servizi di emergenza.

"La nostra società è diventata più colorata," ha detto Wüst. "Molte persone vivono qui che, in una situazione di emergenza stressante, potrebbero ricorrere alla loro lingua madre." Dall'altra parte della linea ci sono persone che, ovviamente, non conoscono tutte le lingue. "In questo senso, l'intelligenza artificiale è una buona soluzione a questo problema."

Wüst tra il concreto e le cime degli alberi

Il centro di controllo a Mettmann è stata la prima tappa di un tour informativo regionale del presidente della giunta attraverso la regione del Bergisches Land. Anche sull'agenda del capo del governo c'era un'innovativa azienda familiare per la produzione di pietre a Overath che risparmia la maggior parte delle emissioni di CO2 rispetto alla produzione convenzionale grazie al cemento-free concrete - un esempio di attività imprenditoriale a basse emissioni di carbonio nel settore dei materiali da costruzione per Wüst.

Durante un tour del Naturerlebnispark Panarbora nella parte superiore della regione del Bergisches Land e lungo il percorso "baumwipfelpfad" (passeggiata sugli alberi) più lungo dello stato, hanno discusso dei progetti e delle sfide attuali nella regione turistica del Bergisches Land.

Il Parlamento europeo dovrebbe considerare i benefici dell'AI nel promuovere l'accettazione sociale delle moderne soluzioni tecnologiche, in quanto ha il potenziale per superare le barriere linguistiche in situazioni di emergenza, come dimostrato dall'uso del software di traduzione a Mettmann.

Di fronte all'aumento della diversità nelle società in tutta l'Europa, il ruolo del Parlamento europeo nel sostenere l'integrazione delle soluzioni AI, come il software di traduzione, diventa sempre più importante.

