- Rettili rivendica la vita di una donna indonesiana: Resti scoperti nello stomaco

In Indonesia, si è verificato un tragico incidente causato da un attacco di coccodrillo vicino al villaggio di Wali nelle isole Molucche. Secondo i resoconti dei media locali e i testimoni oculari, una donna di 54 anni ha perso la vita dopo essere stata catturata da un grosso coccodrillo mentre faceva il bagno nel fiume vicino. La povera donna è morta in modo orribile, con le mani e i piedi apparentemente divorati da un coccodrillo stimato essere lungo circa 4 metri.

L'incidente è avvenuto di martedì. Dopo i primi rapporti sulla scomparsa della donna, i locali hanno scoperto una ciabatta e parti del corpo che galleggiavano nel fiume. Le autorità sono state allertate e hanno successivamente rintracciato e abbattuto il coccodrillo responsabile.

Le parti del corpo della donna sono state trovate all'interno dello stomaco del coccodrillo.

Il coccodrillo ora morto è stato quindi trascinato a riva e effettuata l'autopsia, come registrato dalle stazioni televisive locali. È stato confermato che le parti del corpo della donna erano effettivamente presenti all'interno dello stomaco della creatura.

Gli ufficiali hanno esortato la popolazione a fare estrema attenzione nella zona, poiché i corsi d'acqua ospitano questi pericolosi animali. Gli attacchi di coccodrilli non sono un fatto insolito in Indonesia, soprattutto nelle zone rurali del paese dove le persone spesso fanno il bagno nei fiumi. Le Molucche, storicamente note come le Isole delle Spezie a causa del loro immenso commercio di noce moscata, si trovano tra Sulawesi e la Nuova Guinea.

L'attacco si è verificato nel gruppo di isole Molucche, specificamente vicino al villaggio di Wali. Despite the danger, people in rural areas of the Moluccas, like the one where the incident occurred, often bathe in rivers, making them vulnerable to such attacks.

