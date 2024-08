- Rete ingannevole: il ragno usa la preda per attirare altre prede

Una specie di ragno, come rivelato da uno studio su "Current Biology", utilizza i bagliori intermittenti di maschi di lucciole intrappolate, simili ai segnali delle femmine, per attirare ancora più maschi di lucciole.

Le lucciole usano i segnali luminosi prodotti da aree trasparenti sul loro addome per comunicare. La specie Abscondita terminalis ha maschi che producono più lampi con due campi trasparenti per attirare le femmine, mentre le femmine emettono un solo lampo con un solo campo per attirare i maschi.

Più maschi nella trappola del ragno

Notando una scarsità di femmine di lucciole nelle ragnatele della specie di ragno Araneus ventricosus in natura, un team di scienziati, guidato da Daiqin Li dell'Università di Hubei a Wuhan, ha deciso di indagare ulteriormente.

Hanno rilevato che i maschi di Abscondita terminalis venivano catturati più frequentemente nella ragnatela quando il ragno era presente. Inoltre, i segnali di questi maschi intrappolati erano molto simili a quelli delle femmine - producevano segnali a singola pulsazione da una sola delle aree trasparenti.

Inganno per un pasto più abbondante

Il tasso di cattura in queste ragnatele era notevolmente più alto, secondo lo studio. I ricercatori hanno ipotizzato che i ragni modificassero intenzionalmente i segnali delle lucciole. Non è chiaro se il veleno del ragno o il morso in sé causi le alterazioni nel modello di lampi.

Si sa già che i ragni lasciano i resti dei loro precedenti pasti nelle ragnatele come esca per attirare più insetti. Il team guidato da Daiqin Li ha ipotizzato che ci potrebbero essere numerosi altri esempi di predatori che manipolano il comportamento delle loro prede a loro vantaggio.

Le lucciole non sono davvero fiamme

In modo interessante, il termine "lucciola" è fuorviante - sono in realtà coleotteri che non generano calore quando emettono luce, a differenza del loro nome. L'emissione di luce è un processo fisico simile a quello di una LED, ma nelle lucciole è alimentata da reazioni chimiche invece che da una corrente elettrica.

Con la loro luce, le lucciole attirano i partner. Alcune specie hanno solo le femmine che emettono luce, mentre altre hanno i maschi che si uniscono allo spettacolo luminoso.

