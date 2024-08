- Restrizioni per i camion sul ponte superiore A643

Per i mezzi pesanti, si applicano restrizioni significative sulla A643 vicino all'interchange di Mombach per alleggerire il ponte a monte. I veicoli fino a 44 tonnellate devono ora mantenere una distanza minima di 50 metri, come annunciato dal ramo ovest dell'Autobahn GmbH. Inoltre, vige il divieto di sorpasso per i camion.

È necessario mantenere questa distanza minima anche in caso di ingorgo. I trasporti di grandi volumi e pesanti non sono più autorizzati a attraversare il ponte. Queste misure si applicano in entrambe le direzioni. Secondo le informazioni, è prevista una struttura di supporto per stabilizzare il ponte.

La A643 corre da Wiesbaden attraverso lo svincolo di Schierstein con la A66, attraversa il Reno con il ponte di Schierstein sul Reno e il confine di stato tra Assia e Reno-Palatinato. Subito dopo aver attraversato il Reno, si trova l'interchange complesso di Mombach con un totale di sei strutture parziali. Il ponte di Mombach a monte consiste in una sola struttura e porta due corsie in ogni direzione.

L'Autobahn GmbH prevede di investire circa 150 milioni di euro quest'anno nella manutenzione e nell'ampliamento delle autostrade dello stato. L'attenzione dei lavori è rivolta alla riparazione e al rinnovo dei ponti.

A causa del deterioramento del ponte, è stato implementato un rigoroso divieto di sorpasso e una restrizione di distanza minima per i mezzi pesanti sulla A643 vicino all'interchange di Mombach. Il rispetto di queste restrizioni è fondamentale, soprattutto durante gli ingorghi, per garantire la sicurezza e prevenire ulteriori danni al ponte.

Leggi anche: