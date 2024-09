Restrizioni di viaggio in Europa durante le inondazioni: quali sono le norme?

La situazione è disastrosa in molte nazioni a causa delle alluvioni - e il turismo ne risente.

In zone come la Polonia, la Repubblica Ceca e l'Austria, si verificano scenari drammatici a causa delle alluvioni. Chi vede le foto di strade e quartieri allagati potrebbe non essere interessato a visitare le regioni interessate in Europa centrale e orientale al momento.

La situazione non è migliore per il settore turistico: i treni sono sospesi su diverse linee, le crociere fluviali non possono procedere. E se avevi pianificato una fuga a Vienna o a Praga?

Inizialmente: se sei attualmente lì e non puoi fare il turismo come promesso nel tuo contratto di viaggio, potresti avere diritto a una riduzione della tua tariffa di viaggio pagata - potresti ottenere indietro un po' di soldi, in proporzione. Questo potrebbe riguardare gli ospiti delle crociere fluviali bloccati a Vienna sul Danubio, che, secondo i resoconti dei media, non possono proseguire il viaggio come previsto.

Conosci i tuoi diritti di viaggiatore

E se il treno non arriva? Ad esempio, in Austria, molte rotte ferroviarie sono interrotte e le Ferrovie Federali Austriache (ÖBB) hanno emesso un "avviso di viaggio urgente" ai loro clienti, chiedendo di posticipare i viaggi non essenziali - questo vale almeno fino alla sera del 19.9. Le prenotazioni del posto per tutti i treni nazionali, internazionali e notturni sono state cancellate, dice l'ÖBB. I biglietti per i treni interessati dall'"avviso di viaggio" potrebbero anche essere rimborsati.

È importante sapere in questo contesto: i passeggeri ferroviari hanno diritti dei viaggiatori a livello UE - compreso l'alloggio in hotel a spese della società ferroviaria se non c'è modo di proseguire il viaggio, scrive il Centro Europeo dei Consumatori (EVZ). In caso di forza maggiore, come le alluvioni, l'assunzione dei costi può essere limitata a tre notti.

Rimborsi e reimbarchi sono possibili in caso di ritardi prevedibili e consistenti e cancellazioni dei treni, secondo la legge UE. Tuttavia, in caso di alluvioni, l'ottenimento di ulteriori risarcimenti potrebbe essere difficile - la società ferroviaria può respingere le richieste del passeggero in caso di forza maggiore.

Contatta l'operatore turistico per informazioni

E per i viaggi futuri nelle zone interessate? L'avvocato specializzato in diritto del turismo Paul Degott di Hannover consiglia ai viaggiatori in pacchetto di mettere l'operatore turistico nella posizione di fornire informazioni sul probabile corso del tour della città e sui potenziali rischi di cancellazioni in relazione alle alluvioni.

Se, prima dell'inizio del viaggio, è prevedibile per i turisti, attraverso i notiziari televisivi, che le attività pianificate sono probabili impossibili, e l'operatore turistico non può confermarlo su richiesta, allora si potrebbe rinunciare al viaggio senza penali di cancellazione, secondo Degott.

In un tale caso, si parla in diritto del turismo di circostanze straordinarie e inevitabili che notevolmente ostacolano l'esecuzione del pacchetto turistico. Spesso, gli operatori turistici annullano anche i viaggi in tali casi.

I viaggiatori individuali ce l'hanno più difficile - devono trattare con l'hotel o il proprietario della casa vacanza sul posto, a condizione che non abbiano scelto opzioni di cancellazione flessibili al momento della prenotazione.

Riguardo ai viaggi urbani o alle crociere fluviali prenotati per il futuro prossimo, non è consigliabile cancellare impulsivamente - farlo potrebbe comportare penali di cancellazione. "Il viaggiatore deve poter dimostrare i motivi della cancellazione", dice Degott.

Ad esempio, se il tuo viaggio è a quattro settimane di distanza, è possibile che tutte le attività possano riprendere entro allora. Secondo l'avvocato specializzato in diritto del turismo: "Tieni conto dell'agenzia di viaggio e chiedi regolarmente se il viaggio pianificato avrà luogo e, in tal caso, se sarà come originariamente prenotato o con modifiche".

In questo caso: riduzione del prezzo sì, ma ulteriori risarcimenti improbabili. "Le richieste di danni per il tempo libero sprecato non si applicano perché non c'è colpa dell'agenzia", chiarisce Degott.

