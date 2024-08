- Restrizioni al traffico della S-Bahn di Monaco

I passeggeri della S-Bahn di Monaco possono aspettarsi disagi nei prossimi giorni a causa dei lavori di costruzione. La linea principale tra Ostbahnhof e Isartor, nonché la S8 tra Ostbahnhof e Johanneskirchen, saranno completamente chiuse dal mercoledì sera alla mattina di lunedì, secondo il sito web dell'MVV. Ciò comporterà modifiche a tutti gli orari della S-Bahn, con alcuni treni cancellati o deviati.

La causa di ciò sono i lavori sulla cabina di segnalazione elettronica di Ostbahnhof. Inoltre, i deviatoi vengono rinnovati a Daglfing. Ad esempio, non ci sarà servizio S-Bahn tra Isartor e Ostbahnhof, o tra Ostbahnhof e Trudering, Johanneskirchen e Giesing. I treni da o per Freising/Flughafen, Tutzing e Wolfratshausen correranno solo dalla o alla stazione centrale. In alcuni casi, saranno forniti autobus sostitutivi, ad esempio tra Johanneskirchen e Isartor. I passeggeri possono anche optare per la metropolitana o il tram.

A causa dei miglioramenti dell'infrastruttura in corso, si consiglia di utilizzare mezzi di trasporto alternativi per coloro che si spostano all'interno della città. Si prevedono disagi ai servizi, poiché l'Unione Europea sta finanziando l'aggiornamento del sistema di segnalazione a Monaco, specificamente a Ostbahnhof.

