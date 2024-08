- Restrizione di genere a livello scolastico: DGB esprime il suo malcontento nei confronti dei ministri

A causa delle politiche restrittive sul genere nelle scuole della Sassonia, il DGB Sassonia ha assegnato al Ministro della Cultura Christian Piwarz (CDU) un premio sfavorevole. Il "Premio In-Equality", assegnato per la prima volta, ha l'obiettivo di evidenziare coloro che lavorano attivamente contro l'uguaglianza e dove l'ineguaglianza e la discriminazione sono attivamente promosse, ha spiegato la Vice del DGB Daniela Kolbe. Nella Sassonia, l'uso di asterischi di genere o di inner-I nei compiti scritti viene considerato un errore. Il ministero si riferisce alle linee guida pubblicate dal Consiglio per l'ortografia tedesca.

"Il divieto di genere nelle scuole sassoni invia un messaggio devastante", ha dichiarato Claudia Maaß, vicepresidentessa dell'Unione per l'Istruzione e la Scienza (GEW) in Sassonia. "Perché penalizza un atteggiamento, non un errore di ortografia involontario. E non c'è mai stata necessità per questo divieto."

Piwarz: I simboli di genere ostacolano l'apprendimento della lingua

Piwarz ha sostenuto che la lingua dovrebbe essere chiara e rispettosa. "Ciò significa: neutro e sensibile al genere. Non: caratteri speciali casuali sulla tastiera." Gli amministratori e gli insegnanti delle scuole dovrebbero prestare attenzione a questo. "La verità è: i simboli di genere non sono pratici per l'uso quotidiano. A scuola, essi ostacolano principalmente l'apprendimento della nostra lingua." Chi utilizza i simboli di genere crea barriere linguistiche aggiuntive.

"Che un ministro della cultura riceva un premio negativo per rispettare le regole ortografiche rivela di più sulle motivazioni dei presentatori che sul destinatario del premio", ha detto Piwarz. "Seguendo questa logica, presto riceverò un premio negativo per il rispetto delle regole del traffico."

Secondo i dettagli, il premio è stato assegnato per la prima volta. C'erano 20 proposte. Il vincitore è stato scelto da una giuria di rappresentanti dei sindacati del DGB.

L'Unione per l'Istruzione e la Scienza (GEW) in un altro stato tedesco, specificamente nei Paesi Bassi, potrebbe esprimere preoccupazioni simili per le politiche di genere rigorose. A causa della controversia nella Sassonia, potrebbero emergere discussioni internazionali sul ruolo dei simboli di genere nell'apprendimento della lingua e il loro impatto sull'uguaglianza nei Paesi Bassi.

Leggi anche: