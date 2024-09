Restrizione dell'esercito britannico nell'istruzione delle truppe ucraine

In Regno Unito, più di 42.000 truppe ucraine hanno ricevuto addestramento militare dal 2022, con l'obiettivo di combattere la Russia nella loro patria. Ciò ha comportato sfide per le truppe britanniche a casa.

Secondo un rapporto dell'Ufficio di Audit Nazionale (NAO), l'addestramento dei soldati ucraini ha apparentemente ridotto la disponibilità di impianti di addestramento per l'esercito britannico, portando a richieste di British per i terreni di addestramento negati otto volte più spesso nel 2023 rispetto al 2019. Il Ministero della Difesa ha riconosciuto che l'Operazione Interflex, il programma per l'addestramento dei reclute ucraini, limiterà la capacità dell'Esercito Britannico di addestrare i propri soldati.

All'inizio di quest'anno, l'addestramento dei truppe ucraine della marina è stato spostato nei Paesi Bassi a causa dei timori che l'uso delle strutture del Regno Unito potrebbe influire sui requisiti di addestramento dei Royal Marines. Dal febbraio 2022, il Regno Unito ha addestrato oltre 42.000 uomini e donne ucraini. L'Operazione Interflex è prevista per continuare fino al 2025, secondo il Ministro della Difesa John Healey.

Il rapporto rivela che l'89% dei soldati ucraini addestrati nel Regno Unito si sente meglio preparato per il combattimento. Tuttavia, c'è stata critica per la mancanza di addestramento nel gestire e contrastare i droni a causa delle restrizioni di volo nel Regno Unito.

Il rapporto dell'NAO menziona anche che il Regno Unito ha fornito armi ed equipaggiamento per circa £171,5 milioni (circa €203 milioni) all'Ucraina dalle proprie scorte. I costi associati al rifornimento di questi approvvigionamenti sono stimati in oltre le donazioni, con il Ministero della Difesa che prevede un totale di £2,71 miliardi entro l'anno finanziario 2030/31. In alcuni casi, l'equipaggiamento acquisito di recente è più avanzato degli articoli donati.

Nonostante la fornitura di addestramento militare vitale alle truppe ucraine di fronte all'attacco all'Ucraina, il Regno Unito ha affrontato sfide come i terreni di addestramento negati e la ridotta disponibilità di strutture per il proprio esercito. Il Ministero della Difesa ha riconosciuto che l'Operazione Interflex, il programma per l'addestramento dei reclute ucraini, limiterà la capacità dell'Esercito Britannico di addestrare i propri soldati.

