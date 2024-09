- Restrizione ai giornalisti - impasse alla celebrazione elettorale dell'AfD

Alla festa elettorale dell'AfD (Alternative für Deutschland) ad Erfurt, hanno espulso tutti i giornalisti dopo una disputa legale. Giornalisti e fotografi tedeschi si sono radunati intorno al luogo dove l'AfD si stava riunendo per aspettare i risultati delle elezioni, sperando di catturare le reazioni dei loro sostenitori. Al loro arrivo, il leader dell'AfD, Björn Höcke, ha dichiarato: "Siamo pronti a festeggiare una vittoria storica questa sera". La decisione di tenere alla larga i giornalisti accreditati è stata presa durante la serata di sabato.

Sulla base delle previsioni, l'AfD era in netto vantaggio in Turingia, ma formare un governo di coalizione sembrava impensabile, poiché tutti gli altri partiti avevano espresso la loro opposizione in anticipo.

L'AfD ha affermato che un'ordinanza del tribunale che li obbligava a far entrare alcuni editori li aveva costretti a cancellare l'evento nella sua forma originale, ha dichiarato un rappresentante del partito. L'AfD ha sostenuto che questa sentenza avrebbe comportato l'ammissione di oltre 150 rappresentanti dei media in un luogo che poteva a malapena contenere 200 persone, compresi i 150 invitati. Questo avrebbe inevitabilmente portato a un'eccessiva affollamento e avrebbe messo a rischio la sicurezza di tutti.

Il tribunale regionale di Erfurt ha deciso sabato che l'AfD deve far entrare alcuni giornalisti, originariamente respinti, alla loro festa elettorale della Turingia. Il tribunale ha sostenuto i mezzi di comunicazione che sentivano minacciate le loro libertà di stampa. La decisione era ancora in attesa di approvazione legale. La rivista "Der Spiegel", i quotidiani "Bild" e "Welt" del gruppo Springer, nonché il quotidiano "taz", hanno collaborato per contestare la decisione.

Nonostante la decisione del tribunale, l'AfD ha deciso di organizzare una festa in scala ridotta, minimizzando il rischio di affollamento e garantendo la sicurezza di tutti. Nonostante la festa limitata, era chiaro che i sostenitori dell'AfD erano ansiosi di festeggiare la loro potenziale vittoria alle elezioni.

