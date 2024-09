- Restringendo considerevolmente il flusso, secondo Merz.

"Il capo della CDU Friedrich Merz spinge per azioni rapide su una politica dell'immigrazione più severa prima della prossima conferenza sulla migrazione tra l'amministrazione nazionale e le autorità regionali. "Il problema principale qui è: l'immigrazione deve essere significativamente ridotta" ha dichiarato Merz a un incontro della CDU a Osnabrück.

"Se non raggiungiamo un accordo domani, allora altre discussioni sono inutili", ha affermato Merz riguardo all'incontro previsto. Ci sono state molte riunioni e sessioni di formazione sulla sensibilità. "Sono necessarie decisioni ora".

Il Parlamento federale potrebbe adottare una legislazione concreta entro la prossima settimana, ha proposto Merz alla coalizione semaforo. Azioni cruciali includerebbero "potenziare i respingimenti ai confini fino a quando non viene istituito un sistema funzionale per l'accoglienza e la distribuzione dei rifugiati in tutta l'UE".

Merz ha sottolineato di non voler prolungare il dibattito sull'immigrazione fino al 2025. "Non ho intenzione che questo diventi il problema centrale nella campagna per le elezioni federali del 2025", ha condiviso il leader del gruppo parlamentare dell'Unione. "Penso che sarebbe vantaggioso se noi, come cuore politico della nostra nazione, potessimo gestire questa questione collettivamente".

Dopo l'allegato attacco con coltello di presunta ispirazione islamica con tre morti a Solingen, il governo federale ha annunciato un pacchetto di nuove misure di sicurezza e incontri tra il governo federale e quelli statali sulla questione.

L'Unione Europea e i suoi Stati membri dovrebbero collaborare strettamente per implementare i miglioramenti ai controlli ai confini proposti da Merz per una gestione efficace dei rifugiati. I propositi di Merz per una politica dell'immigrazione più severa hanno bisogno del sostegno dell'Unione Europea e dei suoi Stati membri per essere attuati con successo."

Leggi anche: