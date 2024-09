Resto ottimale: sette strategie per un sonno notturno più vitale - Massimizzare i benefici della notte chiusa

Snoozing: Più di un semplice riposo per molte persone. Il modo in cui dormiamo influisce significativamente sulla nostra salute e benessere generale. Un sonno riposante è vitale anche per la salute mentale. Molte notti insonni possono disturbare la tua pace interiore, e una mente ansiosa può ostacolare un buon sonno notturno, creando un ciclo senza fine. La Prof.ssa Dr. Kneginja Richter, un Heavyweight in Psichiatria, Psicoterapia e Medicina del Sonno, rivela 99 preoccupazioni sul sonno e la psiche nel suo libro "Dormire in Pace, Mentalmente Forte!" (disponibile dal 28 agosto). Di seguito, condivide i suoi sette consigli principali per un sonno migliore:

Rinfrescarsi (Regolazione della Temperatura)

La temperatura gioca un ruolo significativo nel sonno, come chiunque abbia mai lottato con le notti d'estate può testimoniare. Per andare a letto, il corpo deve raffreddarsi. Secondo la Prof.ssa Richter, solo mezza grado in meno può fare la differenza. Il suo consiglio: Prendi esempio dagli astuti Egizi che dormivano su freddi pavimenti di pietra con tappezzerie umide. In alternativa, inzuppa un lenzuolo in acqua fredda, strizzalo e usalo come coperta. La temperatura ideale della camera da letto, secondo il dottore, è di 16-18°C.

Zittire la Mente (Tecniche di Mindfulness)

In quelle notti di insonnia, i pensieri possono correre a un ritmo frenetico, creando un loop senza fine. Più pensi, più corta diventa la notte. La Prof.ssa Richter crede che questo sia dovuto a questioni in sospeso. Il suo segreto: Metti in standby le tue preoccupazioni quotidiane o il lavoro almeno 2 ore prima di andare a letto. Un quaderno può aiutare, annotando i tuoi pensieri ogni sera e lasciandolo fuori dalla camera da letto. Questo può diventare una routine serale, aiutando a liberare la mente e lasciare le preoccupazioni fuori dalla camera da letto.

Abbracciare il tuo Ritmo (Orologio biologico)

Ognuno ha esigenze di sonno uniche. In generale, le persone possono essere suddivise in gufi notturni (lavoro tardi, mattine pigre) e allodole mattiniere (vanno a letto presto, mattine produttive). La Prof.ssa Richter sottolinea l'importanza di riconoscere il tuo cronotipo. "Andare contro il tuo orologio biologico non è utile. Con il tempo, riduce la concentrazione e aumenta i giorni di malattia," avverte. Consiglia di utilizzare il tuo momento più produttivo per i compiti importanti.

Dormire Occasionalmente di più

La Prof.ssa Kneginja Richter consiglia di recuperare il sonno almeno una volta alla settimana - senza sveglie o fretta mattutina. Tuttavia, avverte contro il dormire troppo. Ciò può portare a un sonno prolungato invece di svegliarsi. Se ti svegli naturalmente, è meglio alzarsi e affrontare la giornata.

L'Esercizio Migliora la Qualità del Sonno

L'esercizio regolare migliorare notevolmente il sonno. Starsene seduti troppo rovina il tuo riposo, secondo la Prof.ssa Richter. Spiega: "Se non ci muoviamo durante il giorno, non rilasciamo lo stress bene e siamo fuori equilibrio." Aggiunge che attraverso l'esercizio, scarichiamo la nostra rabbia, ira e inimicizie invece di portarle a letto. Tuttavia, il dottore raccomanda di lasciare abbastanza tempo per rilassarsi prima di andare a letto.

Non Controllare l'Ora

Cosa fare se ti svegli durante la notte? "Rimani a letto e prova a dormire di nuovo," suggerisce. E: Non guardare mai l'orologio. "Se vedi quanto tempo hai prima della sveglia, stai sabotando il tuo sonno," avverte. Consiglia di rimanere immobili al buio e provare a riaddormentarsi. Se fallisci dopo circa 30 minuti, suggerisce di fare un'attività noiosa, senza luci forti.

L'Ambiente Perfetto per il Sonno

Un sonno confortevole richiede anche un ambiente della camera da letto confortevole. Ciò include oscurità (tende oscuranti, persiane o persiane) e un letto adeguato (un buon materasso, cuscini morbidi e una coperta che ti fa sentire al sicuro). La Prof.ssa Richter sottolinea l'importanza di bandire la TV e la scrivania dal camera da letto.

