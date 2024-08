Resti scoperti durante il processo di recupero della navicella "Verity"

In ottobre 2023, si è verificato un catastrophic collisione tra due navi cargo nel Mare del Nord, con il risultato di quattro marinai dispersi. Purtroppo, è stata confermata ufficialmente la sorte di uno di questi marinai dispersi.

Pochi mesi dopo la tragica collisione tra le navi cargo "Verity" e "Polesie", è stato ritrovato un corpo. L'Agenzia Marittima e Idrografica Tedesca (GMHA) di Bonn ha riferito questo triste ritrovamento. Il marinaio è stato trovato all'interno della parte posteriore recuperata della "Verity" affondata.

La nave motrice costiera "Verity" è entrata in collisione con la nave cargo "Polesie" il 24 ottobre 2023, circa 22 chilometri a sud-ovest di Helgoland e 31 chilometri a nord-est di Langeoog. La "Verity", sotto bandiera dell'Isola di Man e lunga 91 metri, è affondata dopo la collisione. Si stava recando da Brema a Immingham nel Regno Unito.

Al momento dell'incidente, a bordo della "Verity" c'erano sette marinai. Tre di loro sono ancora dispersi, mentre il corpo del capitano è stato recuperato in precedenza. Due marinai sono stati salvati dall'acqua subito dopo. Il corpo ora ritrovato è stato trovato all'interno di una cabina, secondo le informazioni della GMHA. In seguito, il corpo è stato trasportato ad Amburgo per ulteriori indagini. "Gli avvocati delle famiglie rimanenti sono stati informati prontamente della scoperta", ha dichiarato una portavoce della GMHA.

La "Polesie", con 22 passeggeri a bordo, è rimasta a galla dopo l'incidente, come riferito dal comando di salvataggio responsabile di Cuxhaven all'epoca. La "Polesie", lunga 190 metri, era notevolmente più grande della "Verity".

Il 600-tonnellate della parte posteriore della nave sono state recuperate venerdì con una gru galleggiante da una profondità di circa 40 metri. Successivamente, le ricerche mirate per i quattro marinai mancanti sarebbero dovute iniziare. Secondo la GMHA, uno dei più forti gru galleggianti d'Europa, l'Hebo Lift 10 con una capacità di sollevamento fino a 2.200 tonnellate, è stato utilizzato per questo scopo.

Il recupero elaborato e costoso della nave è stato preceduto da numerosi preparativi, come annunciato dall'autorità. Inizialmente, le sostanze pericolose sono state rimosse dalle cisterne della nave, quindi è stato possibile recuperare il carico della nave cargo, 187 bobine di acciaio. L'intera nave relitto rappresentava anche un pericolo per la navigazione a causa della sua posizione.

La prua da recuperare lunedì

Per sollevare il relitto dall'acqua utilizzando la gru galleggiante, è stato suddiviso in due sezioni sott'acqua tagliando. Questo processo è durato nove ore. Sono state attaccate cime sotto le sezioni del relitto e i sommozzatori hanno installato pompe all'interno del relitto per ridurne il peso durante il sollevamento.

La parte anteriore della nave, la prua, del peso di 580 tonnellate, è prevista per essere sollevata lunedì. "Le condizioni meteorologiche sono favorevoli, permettendo all'operazione di procedere come previsto", ha confermato una portavoce della GMHA. Le ricerche dei altri marinai dispersi continueranno quindi. Un'area ristretta con un raggio di una miglia nautica è in vigore intorno al sito dell'incidente fino al completamento dell'operazione di recupero. Le due sezioni del relitto saranno trainate nei Paesi Bassi e smaltite in modo responsabile.

Dopo il ritrovamento del corpo, i rapporti ufficiali hanno confermato che tre marinai sono ancora dispersi dalla "Verity". Nonostante il recupero della prua e l'area ristretta intorno al sito dell'incidente, non sono state trovate ulteriori tracce dei marinai dispersi. Il bilancio delle vittime dell'incidente è ora di cinque marinai.

