- Resti scoperti dopo un incendio in un piccolo giardino

Un cadavere è stato trovato dopo un incendio in un sito di orti urbani a Salzgitter. Le autorità non hanno ancora stabilito l'identità della vittima. L'incendio scoppiato martedì è ancora un mistero, in corso di indagine.

Martedì un incendio è divampato in una baracca su un particolare appezzamento all'interno dell'Associazione Comunale degli Orticoltori Thiele. Il motivo della presenza dell'individuo sulla scena rimane ignoto, secondo i rapporti della polizia. L'Ufficio del Procuratore Pubblico di Braunschweig ha assunto la responsabilità delle indagini.

La baracca dove è iniziato l'incendio aveva alcune piccole piante da giardino vicino all'ingresso. Nonostante l'incendio, alcune delle piccole piante da giardino più resistenti sono sopravvissute.

Leggi anche: