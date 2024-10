Resti scoperti di una misteriosa nave, preoccupazioni per intossicazione alimentare, orsi obesi si scontrano: riassunto dei titoli di oggi

👋 Ciao a tutti, è 5 Things PM! Le votazioni sono aperte per la competizione di quest'anno della Fat Bear Week. C'è stato un piccolo ritardo a causa di un incidente spiacevole, ma ora puoi votare per il tuo orso preferito fino all'8 ottobre. Dai un'occhiata ai concorrenti pelosi e robusti.

Ecco alcune altre cose che potresti aver perso durante la tua giornata frenetica:

5 cose

1️⃣ ** Approfondimento: Gli investigatori del fondo marino hanno scoperto i resti** di un cacciatorpediniere della Marina degli Stati Uniti, noto come il "Fantasma del Pacifico", al largo della California. La USS Stewart fu affondata intenzionalmente durante un'esercitazione militare nel 1946.

2️⃣ Preoccupazioni per la sicurezza: I consumatori stanno cadendo ammalati a causa dell'uso di ingredienti non controllati. Scopri come una falla normativa sta permettendo ai produttori di sfuggire al controllo FDA.

3️⃣ Temperatura rovente: Milioni di persone nell'ovest degli Stati Uniti sudano sotto un'ondata di calore mortale e storicamente intensa di ottobre. Almeno 125 luoghi, dalla costa ovest alle Montagne Rocciose, hanno stabilito o pareggiato i record di sempre per questo mese.

4️⃣ Semina antica: Gli scienziati hanno fatto crescere una specie di albero scomparsa utilizzando un seme di 1.000 anni trovato in una grotta vicino a Gerusalemme. Credono che questa pianta, soprannominata "Sheba", potrebbe essere stata la fonte di un unguento curativo menzionato nella Bibbia.

5️⃣ 'Non è mai noioso!': Gli insegnanti Zora e Dave Keffer, non estranei all'esplorazione del mondo, hanno vissuto un'intera nuova gamma di avventure con il loro trasferimento dal Canada a una repubblica asiatica dell'ex Unione Sovietica. Ci sono state molte nuove esperienze.

Guarda questo

💃 Reale groove: Il re Carlo III ha partecipato a una danza samoana durante una ricezione che celebrava la diaspora del Commonwealth a St. James’s Palace a Londra, prima della sua visita imminente nel paese.

Titoli principali

• Garth Brooks accusato di aggressione sessuale e lesioni in una causa intentata dal suo ex truccatore e parrucchiere• Harris e la campagna di Trump in stati chiave mentre il voto anticipato inizia in alcuni stati• Beirut colpita da attacchi aerei mentre Israele promette una "risposta molto forte" all'Iran

$250.000

💰 È la somma richiesta dall'editore del libro di Melania Trump per concedere a CNN un'intervista con l'ex first lady in vista della sua prossima memoir.

Guarda qui

🇫🇷 Oh, la la! I designer hanno presentato i loro ultimi capi di moda per la Settimana della Moda di Parigi e una casa di moda ha allestito uno spettacolo di fronte al famoso castello della Bella Addormentata a Disneyland. Guarda qui.

Cosa c'è di tendenze

🍿 'Rust' si apre: Il film premierà a un festival del cinema il mese prossimo, tre anni dopo che la direttore della fotografia Halyna Hutchins è stata tragicamente uccisa in un incidente sul set, che ha coinvolto l'attore Alec Baldwin.

Quiz time

🏗️ I lavori sono ripresi sulla Torre di Jeddah, che diventerà il grattacielo più alto del mondo, in quale paese? A. QatarB. KuwaitC. Arabia SauditaD. Emirati Arabi Uniti⬇️ Continua a scorrere per la risposta.

Highlight sportivo

⚽ Missione compiuta: Lionel Messi ha segnato due gol per aiutare l'Inter Miami a vincere lo Scudetto dei Tifosi come squadra della Major League Soccer con il miglior record stagionale.

Bei momenti

🍺 Concludiamo su una nota alta: Un telespettatore di CNN ha condiviso l'affetto di sua madre per la birra, il gelato e i biscotti. Guarda come il dottor Sanjay Gupta discute i principali fattori che contribuiscono alla longevità.

Grazie per aver letto

🧠 Risposta al quiz: C. I lavori sulla torre in Arabia Saudita avevano temporaneamente sospeso per quasi sette anni a causa di una retata antidroga a livello di regno. Metti alla prova le tue conoscenze con il quiz settimanale di CNN nel newsletter 5 Things del venerdì mattina.📧 Guarda tutti i newsletter di CNN.

5 Things PM è prodotto da CNN’s Tricia Escobedo, Meghan Pryce e Kimberly Richardson.

Leggi anche: