- Resti scoperti di strutture storiche sull'ex sito del Robotron.

Ricercatori hanno rinvenuto resti di strutture storiche ai margini della zona centrale di Dresda, un tempo sede della fabbrica di computer della DDR Robotron. Finora hanno scoperto cantine riempite del XIX secolo e stanno scavando oggetti come porcellana, vetro e ceramica utilitaristica del XVIII e XIX secolo.

Secondo Christoph Heiermann dell'Ufficio Archeologico dello Stato, alcuni dei reperti includono manufatti in vetro distorti a causa dell'intensa calore dell'incendio che ha colpito Dresda dopo il suo bombardamento del 13 febbraio 1945. Dopo la pulizia iniziale, gli archeologi stanno ora scavando più a fondo. Si sospetta che ci possano essere anche resti di edifici più antichi sul sito.

Storicamente, questa zona era periferica, caratterizzata da uso agricolo e piccole strutture. Come ha spiegato Heiermann, le famiglie ricche iniziarono a costruire piccoli palazzi con giardini nel XVIII secolo. Tuttavia, questi furono demoliti durante la Guerra dei Sette Anni (1756-1763). Il quartiere che emerse nel XIX secolo incontrò la sua fine alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

L'Ufficio Archeologico ipotizza che potrebbero esserci anche reperti più antichi sepolti sotto la terra. Heiermann ha fatto luce sui ritrovamenti preesistenti nel terreno, come pozzi del XV secolo e frammenti di ceramica del tardo Medioevo. Ciò suggerisce, ha aggiunto, un insediamento ancora più antico nella zona.

Lo scavo ha finora portato alla luce 525 reperti, tra cui strutture abitative del cittadino del XVIII secolo al 1945, quattro potenziali pozzi del Medioevo/primo moderno, e un piano terra di un edificio antico, abbandonato probabilmente intorno al 1600. Inoltre, ci sono strati culturali che risalgono al tardo Medioevo.

Il team di nove archeologi continuerà a scavare nell'area di circa 5.000 metri quadrati non edificata fino a metà novembre, dopodiché verrà costruita un'area residenziale con garage sotterranei, sostituendo l'edificio Robotron in rovina, ad eccezione della mensa del personale storico - un simbolo dell'Est Modernismo.

