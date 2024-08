- Resti scoperti di relitti di un piccolo aereo abbattuto

Dopo un incidente aereo di un aereo leggero in Austria, le autorità hanno rinvenuto resti umani. Le prime indagini suggeriscono che potrebbero appartenere al pilota, un cittadino italiano di 59 anni, come annunciato dalla polizia del Vorarlberg.

L'incidente è avvenuto lunedì vicino a Brand, colpita da una fitta nebbia. La Commissione per l'Investigazione degli Incidenti Aerei ha dichiarato che l'aereo si è disintegrato durante il volo. Prima dell'incidente, le autorità hanno trovato il compartimento passeggeri nella regione sud-ovest del Mottakopf, a circa 60 chilometri a sud di Bregenz sul lago di Costanza. I detriti si estendono su un'ampia area di oltre 6000 metri quadrati.

I dati sulla sicurezza aerea austriaca, forniti da Austro Control, suggeriscono che il pilota aveva pianificato di volare ad altezze elevate sopra l'area. Successivamente, l'aereo ha perso quota e si è schiantato a terra, secondo la polizia. Le cause dell'incidente rimangono ancora sconosciute.

L'aereo, partito da Genova in Italia, era diretto a Straubing in Baviera, secondo Christian Gantner, consigliere di sicurezza dello stato del Vorarlberg.

